Smartphone-urile rezistente la apa sunt la mare cautare in ultima perioada, mai ales odata cu venirea sezonului cald si a cresterii probabilitatii de a-ti scapa telefonul in piscina sau de a fi prins de o ploaie torentiala. Daca vrei sa iti achizitionezi un telefon rezistent la apa, am facut pentru tine o selectie de cinci modele care, pe langa toate dotarile de ultima generatie, prezinta si aceasta caracteristica.

Daca te-ai saturat sa stai cu grija telefonului atunci cand esti in apropierea apei, solutia este la indemana: alege un smartphone rezistent la apa. In prezent, majoritatea telefoanelor mobile prezinta si aceasta caracteristica, insa exista si o gama speciala de telefoane rezistente la apa sau praf. Noi am selectat pentru tine cinci modele de smartphone-uri de ultima generatie, rezistente la apa:

Smartphone-uri rezistente la apa: iPhone 7

iPhone 7 si iPhone 7 Plus sunt primele produsele ale Apple care prezinta aceasta caracteristica, cu o clasificare de IP67 - ceea ce inseamna ca sunt complet protejate impotriva prafului si ca pot fi scufundate in apa la o adancime de pana la un metru pentru o perioada de maxim 30 de minute. In schimb, rezistenta la stropire, apa si praf nu este permanenta si poate scadea ca urmare a uzurii. Le poti achizitiona de aici si aici.

Telefoane rezistente la apa: Samsung Galaxy S8

Spre deosebire de iPhone 7, modelul Samsung Galaxy S8 este clasificat cu IP68, ceea ce inseamna ca pe langa rezistenta impotriva prafului si a apei, smartphone-ul poate fi scufundat in apa, dar adancimea si durata specifica pot fi dezvaluite de companie. In cazul modelului Samsung Galaxy S8, smartphone-ul rezista la o adancime de pana la 1,5 metri, pentru o perioada de pana la 30 de minute. Detalii despre smartphone gasesti aici.

Smartphone-uri rezistente la apa: Sony Xperia Z5

Spre deosebire de celelalte smartphone-uri prezentate mai sus, modelul Sony Xperia X5 este certificat cu un rating IP65 si IP68, ceea ce inseamna ca este protejat de praf si de jeturi de apa de mica presiune, precum cel de la robinet. De asemenea, compania mentioneaza ca modelul Z5 poate fi scufundat in apa la o adancime de pana la 1,5 metri pentru o perioada de pana la 30 de minute. Mai multe detalii despre model si pretul acestuia gasesti aici.

Telefoane rezistente la apa: Sony Xperia Performance

La fel ca predecesorul sau, modelul Sony Xperia Performance este rezistent la apa si la praf si impermeabil, fiind certificat cu un rating IP68. Diferenta dintre cele doua se reflecta mai mult asupra altor caracteristici, asadar apa nu ar trebui sa fie o problema nici in cazul acestui smartphone. Pentru a-ti face o idee despre acest smartphone rezistent la apa, gasesti aici mai multe detalii.

Smartphone-uri rezistente la apa: Evolveo StrongPhone G4 impermeabil

In cazul modelului Evolveo StrongPhone 64 regasim un standard IP68, iar potrivit companiei producatoare smartphone-ul este impermeabil pana la o adancime de maxim 1 metru coloana de apa si pentru cel mult 30 de minute. Alte caracteristici si detalii despre smartphone, precum si pretul modelului, gasesti aici.

Sursa foto: Juri Bizgajmer/Dreamstime