Murielle Lorilloux, CEO al Vodacom din Republica Democrata Congo (RDC), a fost desemnata CEO al Vodafone Romania, incepand cu 1 septembrie 2017, pozitie din care ii va raporta lui Ahmed Essam, CEO Europe Cluster. Ea il va inlocui pe Ravinder Takkar, care va prelua functia de Presedinte al Vodafone Group Services, Regional Business Development, rol in care va fi responsabil de reprezentarea intereselor Vodafone in India si de dezvoltarea business-ului in regiunea Africa, Orientul Mijlociu si Asia Pacific (AMAP).

Murielle Lorilloux s-a alaturat Vodacom RDC in 2013, in pozitia de Chief Commercial Officer si a fost numita CEO in 2014. Din acest rol, ea a transformat business-ul si a contribuit la cresterea puternica a cotei de piata, devansand competitorii cu peste 15 puncte. De asemenea, a coordonat recenta transformare a identitatii de brand a Vodacom si a contribuit la clasarea companiei pe primul loc in studiile privind experienta clientilor. Ea a coordonat initiative pentru angajati datorita carora Vodafone a fost desemnat cel mai bun angajator din RDC in 2016.

Inainte de a lucra pentru Vodafone, Lorilloux a detinut mai multe pozitii de management in cadrul Orascom Telecom Algeria, Wana Corporate si Capgemini.

Murielle Lorilloux este cetatean francez, a absolvit Ecole Supérieure de Commerce din Paris, a urmat un MBA la University of Texas din Austin si are o diploma de master in economie obtinuta la Universitatea Paris Nanterre.

Pana la 1 septembrie 2017, Ravinder Takkar isi va mentine pozitia executiva de Presedinte al Consiliului de Administratie al Vodafone Romania.