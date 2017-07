ALEF Group, unul dintre cei mai importanti distribuitori de sisteme IT din Europa Centrala si de Sud-Est, cu afaceri de 160 mil. euro in 2016, intra pe piata din Romania prin preluarea companiei Likeit Solution, tranzactia fiind perfectata la 30 iunie 2017.

Compania ceha va trebui sa faca fata unei concurente ridicate, lider de piata fiind Network One Distribution, companie controlata de seful eMag, Iulian Stanciu.

“Aceasta fuziune reprezinta un pas important in strategia grupului ALEF de dezvoltare pe piata europeana de distributie sisteme si echipamente IT. Romania este una dintre tarile cu cea mai mare crestere a sectorului IT din ultima perioada, acesta fiind unul dintre motivele pentru care am considerat oportuna intrarea pe piata”, mentioneaza Milan Zinek, CEO al Grupului ALEF, singurul reseller in Romania pentru Microsoft BizSpark.

Afaceri mai mari cu 18% pentru ALEF Distribution RO in acest an

In ceea ce priveste business-ul noii companii pentru 2017, aceasta si-a bugetat o crestere cu 18% comparativ cu anul anterior. In 2016, Likeit Soluition a raportat un business de 28 de milioane de euro.

“Ne bazam pe sinergiile create prin alaturarea experientei si capabilitatilor financiare ale Grupului ALEF, cu expertiza pe piata locala a echipei Likeit. De asemenea, vom completa portofoliul cu noi branduri”, a declarat, la randul sau, Mircea Ciucur, managing director al ALEF Distribution Romania.

Un segment semnificativ in afacerile companiei il reprezinta si comercializarea de produse de retelistica si networking. Dintre cei care au achizitionat sisteme si echipamente IT, cei mai multi sunt reselleri (peste 60%), urmati de integratori de sisteme (in jur de 20%), si companii din industria de retail (in jur de 18%). Totodata, compania isi va face simtita prezenta pe zona de securitate si IoT.

Piata se schimba cu o dinamica pe care uneori nici noi nu reusim sa o asimilam

Intrebat cum se transforma piata de distributie din Romania, Mircea Ciucur puncteaza faptul ca se schimba "cu o dinamica pe care uneori nu reusim noi sa o asimilam. Cred ca vor mai exista consolidari si tendinta este spre companii care pot oferi mai mult decat produse. Piata se schimba dinamic, este o fractura intre distribuitori si end useri, in sensul ca sunt integratorii mari, care acopera conturile mari, insa celelalte sunt mai greu acoperite sau deloc, pentru ca nu exista suport tehnic. Fix pe nisa aceasta vrem noi sa mergem", puncteaza managerul. El subliniaza ca nu isi propune sa intre in piata de end user, ci vrea prin parteneri si prin sustinerea lor sa intre pe aceasta piata.

Obiectivul de viitorul principal al ALEF in Romania? Dezvoltarea in directia distributiei cu valoare adaugata, construirea unui departament tehnic puternic care sa poata oferi partenerilor consultanta in proiectele dezvoltate. ALEF se va concentra si pe zona de echipamente destinate pietei de consumer.



Compania vrea sa ajunga afaceri de 100 de milioane de euro in urmatorii cinci ani, pe piata locala.

"Am intrat in Romania prin achizitia Likeit Solution, dupa negocieri de circa 7-8 luni. Cunoastem bine piata si consideram ca este similara cu Cehia - ambele state au avut aceeasi...cooperare...cu Rusia, in trecut, piata este foarte mare, deci si oportunitatile sunt majore", subliniaza Zinek.

"Scopul nostru? Sa devenim numarul unu! Suntem lideri de piata in mai multe state, avem 70% cota in Slovacia, 50% in Ungaria", spune, increzator, CEO-ul ALEF, recunoscand insa ca nu va fi usor.

ALEF Distribution RO numara 45 de angajati in Bucuresti si peste 1.500 de reselleri activi. Compania a fost fondata in 1994, fiind prezenta in 7 state si aproape 300 de angajati. Compania estimeaza afaceri de circa 208 de milioane de euro anul acesta.