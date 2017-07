Cloud Treats Romania, un dezvoltator de software din Cluj-Napoca, a lansat si in Bucuresti hipMenu, o aplicatie orin care angajatii pot comanda mancare online in grup. Aplicatia mai functioneaza in Cluj-Napoca, Oradea si Timisoara.

In doua saptamani de la lansarea in Bucuresti, unii proprietari de restaurante spun ca valoarea unei comenzi este si de trei ori mai mare decat pana acum.

“Vedem un urias potential de castig in zona pranzurilor din sectorul corporate. Datorita acestui sistem de comenzi de grup, in loc de doua portii per adresa de livrare, am ajuns sa ducem opt portii in medie, ceea ce nu doar reduce costurile, ci si eficientizeaza timpul de livrare”, a declarat managerul operational al restaurantului Pizzicato, Valentin Piescu.

Functia de comanda in grup poate face mai usoara coordonarea comenzilor mai mari, care poate include plata separata online a selectiilor, a declarat directorul de tehnologie al Cloud Treats Romania, Ciprian Costa.

Etichetele personalizate care insotesc fiecare comanda ajuta la distribuirea pachetelor intre colegi si reduc erorile umane care intervin la trimiterea comenzii de catre restaurante. Momentan doar bucurestenii din sectorul 1 si 2 pot beneficia de livrari prin aplicatie, urmand sa ne extindem treptat pentru ca nu vrem sa facem rabat la calitate Ciprian Costa

Aplicatia are in vedere si persoana care comanda mancarea, careia ii este dedicata o zi speciala, ”Ziua Eroului Nerecunoscut”, in care are o reducere de 20% la toate comenzile de grup plasate de joi, 20 iulie, pana duminica, 23 iulie.

Restaurantele partenere in Bucuresti sunt La Mama, Zensushi, Edo sushi, Presto pizza, Presto donner, Big daday burger's, Mon Paris, Noodles Bar, Burger Avenue, Gyros Dionysos, Bistro Dorbanti, Borsalino, Pizzicato, El Torito, Yoshi Sushi & Teppanyaki, Sushihana, Pizza Pph, ZAO, Effes, Speed Pizza, LaSafi si Refill.

In afara de Bucuresti, aplicatia functioneaza in Cluj-Napoca, Oradea si Timisoara. Aplicatia a fost lansata in 2013 si a generat peste 13 milioane de euro restaurantelor partenere, din care 5 milioane de euro anul trecut.

Principalul competitor al companiei pe piata comenzilor online de mancare este platforma online foodpanda.ro.

Sursa foto: Dreamstime.com