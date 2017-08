Ofertele eMAG continua si in saptamana 14-18 august, astfel ca ai pana la 40% reducere la cele mai ravnite telefoane. Ce discount are un telefon Samsung Galaxy S7?

eMAG are din nou reduceri la mai multe tipuri de telefoane si gagdet-uri. Ofertele de vara sunt greu de refuzat, tinand cont ca saptamana aceasta reducerile sunt de pana la 40%. Am selectat pentru tine trei modele de telefoane care se afla in oferta eMAG.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 este echipat cu procesor puternic, Octa Core, care are o frecventa de 2300 + 1600 MHz. Datorita acestui procesor, Samsung Galaxy S7 functioneaza rapid, gestionand toate datele suplimentare de pe cardul microSD in deplina siguranta. Desi bateria este de dimensiuni mai mari (3000 mAh), incarcarea este chiar mai rapida. Rezolutia camerei este de 12 Mp, astfel ca fotografiile realizate cu Galaxy S7 vor iesi clare si vii.

Samsung Galaxy S7 se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 31%. Mai multe detalii despre telefon gasesti AICI!

Telefon mobil Samsung Galaxy J3, la reducere

Samsung Galaxy J3 are un procesor Quard Core si o frecventa a procesorului de 1200. Sistemul de operare este Android v5.1 (Lollipop). Telefonul are un MicroSD (pana la 128 GB), o memorie RAM de 1,5 GB si o memorie interna de 8GB. Camera are o rezolutie de 8 Mp, iar rezolutia video este de 720p. Bateria interna a telefonului este de 2600 mAh

Telefonul se vinde cu o reducere de 32%. Vezi pretul AICI!

Telefon mobil Allview P6 Lite, la reducere

P6 Lite este un smartphone Dual SIM echipat cu procesor Quad Core 1,3 GHz si memorie RAM de 1GB. Ruleaza sistemul de operare Android™ 5.1, Lollipop, asigurand o experienta placuta de utilizare. Memoria Flash de 8GB poate fi extinsa prin adaugarea unui card microSD de pana la 128GB in regim single SIM. Allview P6 Lite are un display-ul IPS de 5”, ceea ce il face numai bun pentru a admira fotografii sau a te delecta cu videoclipurile preferate.

Allview P6 Lite se vinde la eMAG cu o reducere de 37%. Mai multe detalii despre telefon si pret, vezi AICI!

Citeste si: Laptopturi ieftine: trei modele la reducere pe eMAG

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Dreamstime.com