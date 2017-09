Multi Data Soft , integrator local de aplicatii, a implementat noi solutii Oracle pentru a se extinde pe piata de servicii IT. Noile tehnologii folosite de companie au eliminat necesitatea unei achizitii de 29.000 $ pentru infrastructura hardware, au redus cheltuielile cu energia electrica cu 60% si au crescut viteza de raspuns la nevoile clientilor de 8 ori. Am discutat cu Claudiu Bogdan Popescu, CEO la Multi Data Soft, despre piata de software din Romania, dar si implementarea de noi tehnologii in cadrul companiilor.

„Inainte de lansarea solutiilor Oracle Infrastructure as a Service si Platform as a Service, am investit mai mult de 100.000 de dolari pentru a construi o platforma redundanta de gazduire locala. O solutie similara costa aproximativ 6.000 de dolari pe an in Oracle Cloud, cu costuri de intretinere zero. Acest lucru va aduce afacerii noastre beneficii majore, mai ales pe termen lung", spune Claudiu Bogdan Paunescu.

Provocarile unui business in crestere