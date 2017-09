Serviciul de ride sharing UBER va introduce incepand de miercuri un proiect pilot prin care o parte dintre clientii companiei vor avea posiblitatea de a plati (si) cash cursele, primind, totodata, si posiblitatea de a primi curse gratuit atunci cand fac trecerea catre card. Strategia are ca scop cresterea numarului de persoane care, intr-un final, vor introduce cardul in aplicatie, si diminuarea numarului celor care si-au instalat aplicatia UBER, dar nu au facut nicio calatorie.

Sistemul este unul implementat la nivel global si testat in sute de orase.

Dupa prima calatorie cu numerar, utilizatorii vor primi notificari pentru a incarca un card. Daca vor incarca un card VISA emis de BCR (prepaid, debit sau card) pana pe 15 noiembrie, vor primi automat 5 calatorii gratuite disponibile. Promotia se aplica tuturor celor ca incearca UBER intr-o prima faza folosind cash, dupa care introduc in aplicatie un card BCR Visa prepaid, debit sau credit.

Cum functioneaza

UBER va alege, aleator, circa 10% din utilizatori, fie ca au conturi active cu sute de curse, sau inactive, cu nicio cursa, si va oferi acestora, pe langa curse gratuite, si posiblitatea de a plati cash. “Practic, poti incerca si testa serviciul fara un card atasat in cont. Focusul va fi pe utilizatorii noi, scopul fiind acela de a stimula adoptia platilor electronice. VISA si BCR, partenerii nostri in acest demers, ofera de asemenea si cate cinci curse gratuite”, spune Nicoleta Schroeder, CEO UBER Romania.

Sistemul este unul complet automat, care alege aleator din baza de “sute de mii de clienti” ai UBER in Romania, fie ca sunt din Bucuresti, Brasov, Timisoara sau Cluj-Napoca.

“Foarte multi oameni si-au facut cont la UBER, insa, din diferite motive, nu au introdus si cardul. Am analizat aceasta conversie si Bucuresti este una dintre ultimele orase din EMEA in acest sens – pe locul 100 din 119 orase. De aceea consideram ca Romania este unul dintre orasele unde proiectul pilot ar putea avea succes”.

Principalele motive pentru care potentialii clienti UBER nu introduc cardul sunt cele “traditionale” – teama de fraude, faptul ca NU au card bancar, sau faptul ca nu tin bani pe cardurile bancare. In Romania, puncteaza CEO-ul companiei, doar 10% din platile realizate sunt digitale, comparativ cu 25% media UE. Rata de penetrare a cardului in Romania este de doar 14% si foarte multi isi scot toti banii de pe card, ramanand cu 0 in cont.

“De fapt, pentru ca tot am amintit de acest lucru, o pondere de 3% din curse se termina fara ca pasagerul sa plateasca, deoarece nu mai are suficienti bani pe card. Este o pondere normala, valabila la nivel international”. In aceasta situatie, se blocheaza contul si nu vei mai putea folosi UBER.

Ce se intampla daca esti selectat?

Prima parte a clientilor selectati in proiectul pilot de plata cash va fi anuntata maine (miercuri) dupa-amiaza, printr-un mesaj in aplicatie. Ulterior, clientii “vor fi rotiti”, primind si altii posiblitatea de a testa noul serviciu al companiei.

“Dupa ce ai facut prima cursa si ai platit cash, vei primi notificari si informatii despre cum iti poti adauga cardul”.

Pentru a incuraja si mai mult acest lucru, si pentru ca BCR doreste sa atraga cat mai multi clienti, banca si UBER vor permite si introducerea de carduri prepaid BCR in aplicatie – o chestiune extrem de rara pentru gigantul american de ride sharing. “Este, sa ii spunem, un pas intermediar catre introducerea unui card de debit normal, pentru cei care vor sa vada ca nu exista nicio problema de incredere”, spune Nicoleta, care subliniaza ca nu exclude parteneriate si cu alte banci in viitor. “Parteneriatele bancare si fintech sunt unele dintre cele mai bune pentru noi, la nivel global”.

Cardul Prepaid reincarcabil este un card nenominal, cu tehnologie contactless incorporata si cu o valabilitate de trei ani. Cardul prepaid reancarcabil poate fi incarcat cu pana la 4.000 de lei pe zi, dar nu mai mult de 66.000 de lei pe an. Reincarcarea cardului poate fi realizata prin intermediul terminalelor automate de tip APT si MFM ale BCR, precum si la casieriile bancii. Cardurile prepaid pot fi utilizate oriunde in lume, atat pentru plati la comercianti cat si pentru retrageri de numerar.

Pilotul va dura doua luni si, pe 15 noiembrie, se va lua o decizie in functie de rezultate.

“De exemplu, in Manchester nu a functionat, conversiile nu au crescut suficient. In schimb, in Germania, 75% dintre utilizatori ataseaza un card bancar la finalul celei de-a cincea curse gratuite. In Praga, de cealalta parte, sub 2% din pilot au incercat sa foloseasca cash pentru a plati – deci sunt tari unde a fost oprit, tari unde a fost extins. In Londra sau in Paris, de exemplu, se accepta cash la UBER”. Serviciul este implementat in peste 200 de orase in care UBER activeaza.

Daca alegi sa platesti cash, vei primi chitanta si factura in cont. “Nu vor participa toti partenerii nostri, soferi, insa suntem convinsi ca se vor inrola majoritatea”, mai spune Nicoleta Schroeder.

Ai plati cash pentru a folosi UBER? Cum ti se pare proiectul UBER-BCR-VISA? Consideri ca va avea succes in Romania? Te incurajam sa comentezi.