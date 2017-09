Mai jos, comunicatul integral:

"Regret actuala dezbatere publica, cu atat mai mult cu cat domnul Lucian Sova este primul ministru al Comunicatiilor care a facut ceva concret pentru Posta Romana. Mai exact deblocarea procesului de recrutare pentru un nou director executiv (CEO) si a unui nou director financiar (CFO) si inceperea testului investitorului privat si prudent, test care a fost foarte mult intarziat de ministrii anteriori, timp de 8, respectiv 12 luni.

Avand in vedere situatia in care se gaseste compania in acest moment, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, propun un dialog calm, constructiv si fara caracter public, intre ministru si conducerea companiei, pentru a gasi solutii.

Trebuie sa luam decizii bine gandite, in urma unor discutii constructive, si sa nu reactionam prin solutii rapide si declaratii publice, care sa submineze periculos credibilitatea financiara a companiei fata de diversii sai parteneri de afaceri, precum si moralul angajatilor sai.

Din simtul resposabilitatii, eu si ceilalti membri ai Consiliului, nu avem intentia sa demisionam si suntem de fapt din ce in ce mai hotarati sa muncim din greu pentru a gasi solutii. Nu intentionam sa abandonam nava cand aceasta se afla intr-o situatie dificila.

Multumita conducerii ferme a administratiei postale si a directorului (CEO) de atunci, Alexandru Petrescu, precum si a sprijinului puternic primit din partea Consiliului de Administratie, incepand din anul 2014, pentru prima data dupa multi ani, compania a avut profit. Acesta a fost obtinut, chiar daca Posta Romana a fost impovarata de datorii vechi, mostenite de la administratia precedenta, de aproximativ 400 milioane lei si in conditiile unei lipse totale de actiune, sau in unele cazuri de incompetenta si/sau piedici efective din partea ministrilor anteriori.

Aceasta situatie nu poate fi din vina Consiliului de Administratie. Este greu de inteles de ce si-ar dori cineva sa schimbe Consiliul de Administratie al unei companii care genereaza profit chiar si in conditiile in care are de rezolvat situatia datoriilor vechi.

Este, desigur, prerogativa ministrului sa elibereze din functie Consiliul si as fi de acord doar presupunand ca noul Consiliu este cel putin la fel de pregatit din punct de vedere comercial, cu un nivel de cunoastere si o experienta reala, indelungata ca a celui actual.

Multi dintre noi, membri Consiliului de Administratie suntem profesionisti onorabili, cu ani de experienta internationala, cu functii executive de top in management si nu putem accepta sa ne fie afectata credibilitatea profesionala si de business, ca urmare a scandalurilor si declaratiilor din mass-media.

Tot ceea ce are acum nevoie compania este un dialog calm si constructiv intre partile interesate, bazat pe fapte si argumente concrete, dialog pe care il incurajez neconditionat.”