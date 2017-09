Bigstep, furnizor global de servicii de cloud si big data, a anuntat astazi lansarea celui mai modern serviciu de infrastructura din Romania si, de altfel, din Europa de Est. Compania se extinde in regiune, dupa ce in ultimii cinci ani a activat cu precadere pe pietele din Europa de Vest si Statele Unite ale Americii, in sfera serviciilor de big data si infrastructuri de inalta performanta. Noul data center din Romania este parte a unei investitii totale de peste 1 milion de euro.

Bigstep este primul furnizor global de Infrastructura ca Serviciu (IaaS) care ofera clientilor posibilitatea de a-si stoca datele local, in data center-ul din tara noastra. Astfel, vine in intampinarea companiilor care trebuie sa respecte norme legislative ce impun stocarea si prelucrarea datelor in interiorul granitelor, asigurand in acelasi timp latenta minima.

Punctul de prezenta Bigstep din Romania este parte a unui retele globale. Clientii din Romania vor putea, din aceeasi interfata, sa contracteze servicii din alte puncte de prezenta, cum ar fi cele din Londra sau Chicago, pentru a construi infrastructuri redundante si cat mai aproape de utilizatorii finali. De asemenea, prin intermediul aceleiasi interfete, utilizatori internationali vor putea deservi mai bine piata din Europa de Est.

“La nivel international, observam tot mai des modele de business data-driven, iar Romania se aliniaza acestui trend. Produsele noi, automatizarea, proiectele de ‘digital transformation’ pun presiune ca infrastructura sa se transforme la fel de repede. Companii care in mod traditional aveau totul in-house, in data-centere proprii, au acum politici ‘cloud first’. Acest gen de clienti necesita alt nivel de servicii: mai complexe, mai flexibile si mai eficiente, la scara mai mare decat ce a fost disponibil pana acum. De exemplu, utilizatorii isi doresc baze de date ca serviciu, object storage, retele private complexe cu DMZ si VPN, autoscalare si isi doresc ca totul sa fie disponibil acum, on-demand, online si fara a-si asuma ceva pe termen lung”, a declarat Alex Bordei, Director of Engineering & Head of Product al Bigstep.

Fondatorul si CEO-ul Bigstep, antreprenorul in serie Lucas Roh, este cel care a identificat aceasta directie de business: “Exista, mai nou, la nivel global, un trend de localizare a serviciilor de cloud care pana acum se ultra-centralizau in cateva data-centere mari, extrem de eficiente, aflate in cateva locuri pe glob. Impulsul pentru aceasta tendinta de re-distribuire nu provine doar din legislatia nationala de protectie a datelor personale (GDPR), care cere prezenta datelor pe teritoriul unei tari, ci si din nevoia din ce in ce mai acuta a companiilor de tip enterprise de a vedea cloud-ul ca o extindere a centrului de date privat. Prin urmare, o infrastructura in cloud trebuie sa fie cat mai aproape, pentru a minimiza latenta de comunicare intre cele doua insule”.

Bigstep Metal Cloud, platforma pusa la dispozitie de companie, ofera puterea si securitatea masinilor fizice (bare-metal), dar si flexibilitatea cloud-ului public. Aplicatiile de BI & analytics, bazele de date NoSQL, motoarele de cautare si analiza ating performante cu pana la 500% mai mari pe infrastructura Bigstep, fata de cloud-urile virtualizate. Prin interfata drag & drop intuitiva oferita de Bigstep, utilizatorii pot proiecta, implementa si gestiona infrastructuri complexe in cateva minute, cu doar cateva clickuri.

Din momentul intrarii pe piata din Romania, Bigstep si-a dezvoltat constant portofoliul de servicii de bare-metal cloud si solutii complexe de gestionare a datelor, deruland in prezent proiecte pentru clienti precum eMag, BRD si Carrefour.