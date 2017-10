Samsung Electronics Co. Ltd. a lansat astazi, in parteneriat cu Microsoft, casca Windows Mixed Reality (MR) HDM Odyssey, dispozitiv premium care ofera utilizatorilor una dintre cele mai complete experiente virtuale din industrie. Samsung HDM Odyssey este usor si rapid de utilizat, dispune de o calitate superioara a imaginii, de un ecran performant, cu cea mai mare rezolutie pentru o experienta premium, care poarta utilizatorii pe noi culmi ale realitatii virtuale.

“Samsung HMD Odyssey este o casca performanta, care, asemenea tuturor produselor Samsung, aduce inovatia in viata utilizatorilor nostri” spune YG Choi, Senior Vice President al PC Business Team, Samsung Electronics. „Dezvoltat in parteneriat cu Microsoft, Samsung HDM Odyssey duce utilizatorii la urmatorul nivel de Windows Mixed Reality, prezentandu-le o noua experienta de realitate virtuala, cu totul inedita in segmentul sau de piata”.

Pretul, in SUA, va fi de 500$.

Experiente realiste

Cu un display AMOLED dual de 3,5 inci, Samsung HMD Odyssey aduce culori mult mai vibrante si tonuri de negru mai profunde, pentru imagini mai clare si mai realiste. Campul de vizualizare de 110 grade permite utilizatorilor sa descopere realitati virtuale incredibile din jurul lor.

In ceea ce priveste componenta de sunet, Samsung HMD Odyssey dispune de functia Spatial Sound 360°, oferind utilizatorilor un sunet surround prin castile premium AKG incorporate.

Utilizatorii pot de asemenea sa comunice cu alti jucatori fara a fi nevoiti sa isi scoata casca, folosind sistemul de microfoane dispuse in tandem.

Utilizare imediata

Casca Windows Mixed Reality Samsung HMD Odyssey a fost proiectata pentru a oferi utilizatorilor cele mai bune experiente, inca de la inceput. Spre deosebire de alte dispozitive similare, pe HMD Odyssey nu trebuie sa instalezi senzori de miscare aditionali – este suficient sa conectezi dispozitivul la PC si poti incepe. Datorita senzorului de pozitie si miscare incorporat, utilizatorii nu sunt restransi la un spatiu limitat in timpul experientei virtuale.

Pentru o experienta virtuala si mai captivanta, Samsung HMD Odyssey vine cu senzori Six Degrees of Freedom1 (6 DOF) care permit utilizatorilor sa faca miscari intuitive si naturale.

Cu ajutorul manetei de control ajustabile, Samsung HMD Odyssey este conceputa ergonomic pentru o fixare confortabila.

Alex Kipman, Technical Fellow la Microsoft spune: „Suntem bucurosi sa includem Samsung HMD Odyssey in familia de dispozitive Windows Mixed Reality. Este un produs incredibil cu ajutorul caruia facem inca un pas important in calatoria realitatii mixte pe care o parcurgem la Microsoft. Samsung a proiectat HMD Odyssey, o casca Windows Mixed Reality care ii va incanta pe fanii in cautare de experiente complete in lumea realitatii mixte.”

Samsung HMD Odyssey vine la pachet cu casti AKG, sistem de microfoane dispuse in tandem, precum si cu doua manete de control. Noua casca Samsung HMD Odyssey va fi disponibila la finalul anului in Statele Unite, China, Coreea de Sud, Brazilia si Hong Kong, cu precomenzi incepand din data de 3 octombrie in Statele Unite.