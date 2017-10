eMAG are in oferta mai multe laptopuri pe care le poti cumpara la reducere. Daca laptopul e prea vechi ca sa mai tin pasul cu toate sarcinile complexe pe care le ai de indeplinit zilinic, atunci oferta celor de la eMAG este si pentru tine.

Ultimele laptopuri lansate pe piata dispun de cele mai recente tehnologii care ofera consumatorilor experiente de utilizare foarte confortabile si intuitive. eMAG are cateva laptopuri ieftine, din care iti poti alege si tu unul. Am selectat pentru tine cateva modele.

Laptopuri ieftine de la eMAG: Laptopul HP

Are un procesor Intel Celeron Dual-Core, model N3060. HP Touchpoint Manager cu Always On Remote Management ofera utilizatorilor instrumente si servicii simple, de la o singura solutie bazata pe cloud, pentru gestionarea datelor si a securitatii. Unitatea optionala SuperMulti DVD+/-RW va permite sa vedeti filme de pe DVD si sa creati copii de rezerva pentru proiectele dvs. Placa grafica optionala AMD Radeon™ cu pana la 2 GB de memorie video, montata in notebook-ul HP 250, asigura experiente vizuale impresionante pe afisajul FHD optional.

Laptopul HP se afla in oferta eMAG si se vinde cu o reducere de 23%. Vezi pretul AICI!

Laptop 2 in 1, la reducere la eMAG

KMAX i11 are un display de 11.6″, un sistem de operare Windows 10, cu procesor Intel Baytrail (Quad Core) 1.33GHz-1.83GHz, cu memorie 2GB DDR3, memorie flash de 32 GB si cu extindere cu card micro SD (de maxim 32GB). KMAX i11 are conexiune WiFi Support 802.11b/g/n, Bluetooth 4, 2x USB, jack audio 3.5 mm, micro HDMI.

Laptopul se vinde la eMAG cu o reducere de 22%. Vezi AICI mai multe detalii!

Laptop 2 in 1 ASUS, in ofera eMAG

Laptopul este echipat cu cea mai recenta tehnologie Wi-Fi dual-band 802.11ac, pentru un semnal mai puternic si stabil, dar si viteze de transfer mai ridicate, comparativ cu generatiile anterioare. Datorita procesorului quad-core Intel X5 , nu vei avea nicio problema in a-ti indeplini sarcinile, sistemul oferind un nivel ridicat de productivitate. Solutiile de stocare sunt deosebit de flexibile, dispozitivul fiind echipat cu o unitate flash ultra-rapida, de 128GB, iar spatiul poate fi extins prin intermediul conectorului pentru card-uri de memorie micro SD. De asemenea, beneficiati de spatiu nelimitat de stocare disponibil gratuit timp de un an prin intermediul ASUS WebStorage! Transformer Book T101HA include sistemul de operare Windows 10 pre-instalat, impreuna cu Office Mobile si Cortana, asistentul vostru personal digital.

Laptopul se afla in oferta eMAG cu o reducere de 33%. Vezi pretul AICI!

Sursa foto: A. and I. Kruk/Shutterstock