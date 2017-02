Inca de la inceputul secolului al XX-lea, Viena se pozitioneaza in clasa internationala de top a medicinei. Cu o traditie medicala din 1871, Wiener PrivatKlinik (WPK) este unul dintre cele mai mari spitale private austriece. In noiembrie 2016, WPK a deschis prima reprezentanta in Romania.

In raportul European Healthconsumer Index, care arata cum sunt cotate sistemele de healthcare ale diverselor state UE in 2016, Viena ocupa locul 10, avand 826 puncte din 1.000. In acest raport Romania se claseaza pe ultimul loc cu 497 puncte.

WPK a inregistrat in 2016 cifra de afaceri de aproximativ 70 milioane euro, la fel ca cea din 2015, avand un profit net de 5%. In ultimii 20 de ani, actionarii au reinvestit profitul in spital pentru echipamente, noi cladiri sau renovari, circa 10 milioane de euro in fiecare an.

Spitalul dispune de 145 de paturi, un bloc operator cu 4 sali de operatie, tehnolohie de imagistica, medicina nucleara, fizioterapie si recuperare medicala. Acesta acopera peste 30 de specialitati medicale si detine noua centre specializate in arii precum, diagnosticul si tratamentul cancerului, chirurgia nervilor periferici, chirurgie ortopedica, traumatologie si chirurgia ochilor.