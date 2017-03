Banca de stat pentru dezvoltare KfW din Germania a transferat din greseala aproape 6 miliarde de euro altor patru banci, fiind pentru a doua oara cand institutia financiara a facut o astfel de eroare, dupa cea in care a platit Lehman Brothers peste 300 de milioane de euro in septembrie 2008, chiar in ziua in care aceasta a cerut intrarea in faliment, transmite Bloomberg, potrivit News.ro.