Cuvantul "incertitudine" ar fi cel mai potrivit pentru a descrie situatia geopolitica globala din acest moment. Nimeni nu are o perspectiva clara asupra a ceea ce Statele Unite, Rusia sau China vor face in probleme de politica externa, precum conflictul din Siria sau Coreea de Nord. Aceasta situatie lasa multe alte tari, precum cele baltice si inclusiv Romania, sa se confrunte cu calcule dificile de risc si de oportunitate. Astfel, in urmatoarele luni sau chiar ani, vom naviga poate printre mai multe situatii de crize geopolitice cu potential inflamabil, care ar putea escalada, in cel mai negativ scenariu, intr-un conflict nuclear. Sa analizam in continuare aceste situatii: