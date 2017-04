“Vom stabili o data ca cei doi presedinti sa se intalneasca, in luna mai, inainte de summitul NATO”, a spus ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, potrivit News.ro.

Presedintele turc si omologul sau american nu s-au intalnit pana acum, dar au discutat de mai multe ori la telefon, inclusiv luni, cand Trump l-a felicitat pe Erdogan pentru victoria la referendumul pentru extinderea prerogativelor sale. De asemenea, liderul american i-a multumit presedintelui Erdogan pentru ca a sprijinit atacul american din urma cu doua saptamani asupra bazei fortelor siriene de la al-Shaayrat.

Relatiile bilaterale turco-americane s-au racit considerabil dupa lovitura de stat esuata, din 2016, in special ca urmare a sprijinului aratat de administratia americana pentru luptatorii kurzi din Siria.

Vladimir Putin l-a felicitat pe Erdogan pentru victoria la referendum

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat pe omologul sau turc pentru victoria obtinuta de tabara ”da” in referendumul constitutional de duminica, care va permite extinderea puterilor lui Recep Tayyip Erdogan, scrie Hurriyet Daily News, potrivit News.ro.

De asemenea, cei doi lideri au discutat despre importanta normalizarii relatiilor, care se recupereaza in continuare dupa ce armata turca a doborat in 2015 un avion rusesc in apropiere de granita cu Siria.

Putin si Erdogan au vorbit inclusiv despre importanta mentinerii unui armistitiu in Siria, precum si despre negocierile de pace de la Astana si Geneva.

Cele doua parti au fost de acord cu importanta unei investigatii nepartizane cu privire la presupusul atac chimic din localitatea Khan Sheikhoun.

51,4% dintre alegatorii turci au sustinut la urne reformele constitutionale, care prevad extinderea puterilor pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan.

