Totodata, alti giganti farmaceutici, precum Merck & Co, Johnson & Johnson si Sanofi, exploreaza potentialul inteligentei artificiale pentru a ajuta la eficientizarea procesului de descoperire a medicamentelor.

Scopul este de a exploata supercomputerele moderne si sistemele de invatare automata pentru a prezice modul in care se vor comporta moleculele si cat de util ar putea fi un medicament, economisind astfel timp si bani pe teste inutile.

Sistemele de inteligenta artificiala joaca deja un rol central in alte domenii de high-tech, cum ar fi dezvoltarea masinilor fara sofer si a software-ului de recunoastere a fetei.

“Multe companii farmaceutice mari incep sa realizeze potentialul acestei abordari si modul in care aceasta poate contribui la cresterea eficientei”, a spus Andrew Hopkins, directorul executiv al Exscientia, care a anuntat noul parteneriat cu GSK.

Hopkins, care a lucrat la Pfizer, a precizat ca sistemul de inteligenta artificiala ar putea furniza potentiale medicamente in aproximativ un sfert din timp si un sfert din costul abordarilor traditionale.

“In ochii industriei farma, aceste companii sunt in esenta biotehnologii digitale cu care pot face parteneriate si care ajuta la alimentarea conductei”, a mentionat Nooman Haque, seful departamentului de stiinte ale vietii de la Silicon Valley Bank din Londra.

La inceputul acestui an, GSK a incheiat o colaborare cu U.S. Department of Energy and National Cancer Insitute pentru a accelera dezvoltarea medicamentelor preclinice prin utilizarea tehnologiilor computationale avansate.

Noua intelegere cu Exscientia va permite GSK sa caute medicamente pretendente pentru pana la 10 grupuri de oameni cu o anumita boala. GSK va oferi finantare pentru cercetare si va plati 43 milioane de dolari, daca se vor respecta etapele preclinice.

