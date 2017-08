Politia spaniola il cauta inca, sambata dimineata, pe soferul furgonetei care a intrat joi in multime in zona turistica La Rambla, din Barcelona, omorand 13 persoane si ranind alti peste 100. Acesta, identificat de presa spaniola drept Younes Abouyaaqoub, de origine marocana, ar fi inca in viata, a anuntat politia spaniola citata de BBC News.

Abouyaaqoub,in varsta de 22 de ani, locuia in orasul Ripoll, de la nord de Barcelona. Trei persoane au fost arestate vineri la Ripoll, in Alcanar, potrivit News.ro. Moussa Oukabir, in varsta de 17 ani, a fost considerat initial drept principalul suspect, insa vineri noapte, seful politiei, Josep Trapero, a declarat pentru un post local de televiziune ca teoria ca adolescentul a fost soferul “are in prezent mai putina greutate”.

Potrivit El Pais, pare din ce in ce mai probabil ca Abouyaacoub sa fi fost principalul suspect. Oukabir este suspectat ca a folosit documentele fratelui sau pentru a inchiria furgoneta folosita in atacul de la Barcelona, precum si o alta, descoperita cateva ore mai tarziu in orasul Vic, la nord de Barcelona. Aceasta din urma ar fi urmat sa fie folosita pentru a fugi.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, suspectii planuiau atacuri mai sofisticate. Potrivit lor, explozia de miercuri, de la o casa din orasul Alcanar, i-a lasat pe teroristi fara materiale pentru bombe, asa ca au lansat atacuri mai simple.

Intre timp, patru dintre cele 13 persoane care si-au pierdut viata au fost identificate. Este vorba despre un american (Jared Tucker, 43 de ani), un canadian (Ian Moore Wilson), un spaniol (Francisco López Rodríguez, in varsta de 60 de ani) si doi italieni (Bruno Gulotta, 35 de ani, si Luca Russo, 25 de ani).

O femeie portugheza in varsta de 74 de ani, o femeie de 40 de ani cu dubla cetatenie, argentiniana si spaniola, si un belgian au murit de asemenea, au anuntat guvernele lor. Julian Cadman, un baietel de sapte ani, cu dubla cetatenie, australiana si britanica, separat de mama lui in timpul atacului, este inca dat disparut. Mama sa a fost ranita grav. Organizatia terorista Statul Islamic a anuntat ca a comis atacul, dar nu este clar daca atacatorii au avut legaturi directe cu miscarea sau au fost numai inspirati de ea.