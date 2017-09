UPDATE Incendiul de vineri dimineata, intr-o garnitura de metrou, in statia Parsons Green, in sud-vestul Londre, a fost cauzat de detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat, anunta Politia, relateaza The Associated Press, potrivit News.ro.

Fortele de ordine au anuntat ca 18 persoane au fost ranite, iar cele mai multe prezinta arsuri superficiale.

Prezenta politiei in capitala britanica va creste, pe timpul investigarii incidentului. Politia nu a oferit niciun detaliu despre eventuali suspecti.

UPDATE Politia antiterorista conduce ancheta cu privire la incidentul din statia de metrou Parsons Green, unde au fost ranite ”un numar” de persoane, a anuntat Politia Metropolitiana.

Mai multe ambulante, masini de pompieri si forte speciale s-au deplasat la locul incidentului, potrivit Agerpres. Deocamdata, nu se cunoaste natura exploziei.

Conform unor martori citati de cotidianul The Sun, explozia s-a produs la o ora de varf intr-o garnitura de metrou, ranind mai multi pasageri, care au suferit arsuri in zona fetei. Circulatia metroului a fost suspendata in zona.

Marea Britanie s-a confruntat cu patru atacuri teroriste in acest an, soldate cu moartea a 36 de persoane.

