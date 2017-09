Conservatorii din CDU/CSU, partidul de centru-stanga condus de Angela Merkel, au obtinut 35 la suta din voturi in urma alegerilor parlamentare din Germania, in timp ce socialistii lui Martin Schulz au 21 la suta. In acelasi timp, partidul de dreapta AfD este cotat cu 14 la suta, conform exit-poll-urilor de la ora locala 18.00, publicate de ARD.

Liberalii FDP au 10,5 la suta, verzii (tot de stanga) au obtinut 9,5 la suta, iar Die Linke (extrema-stanga) 9 la suta. Conform ZDF, CDU/CSU are 35 la suta, cu 14 puncte mai mult ca social-democratii, iar AfD (partid politic conservator si eurosceptic din Germania) are 14 la suta, arata News.ro. Sectiile de votare pentru alegerile parlamentare din Germania s-au inchis.

Aproximativ 61,5 milioane de germani au fost chemati la urne duminica, pentru a-si alege cel de-al 19-lea Parlament, potrivit datelor Guvernului de la Berlin. Sondajele au creditat-o, inca de la inceput, pe Angela Merkel, actual cancelar, drept favorita pentru un al patrulea mandat la putere.

De altfel, Angela Merkel are candideaza la al patrulea mandat de cancelar si care este deja unul dintre cei mai longevivi lideri ai Europei, a avut o cariera politica pe cat de remarcabila pe atat de neasteptata. ”Si-n vecii vecilor, amin?”, ironiza la sfarsitul lui mai un cotidian de la Berlin, la investirea in alegeri a conducatoarei in varsta de 63 de ani de catre conservatori.

”Cancelarul inamovibil” a petrecut deja trei presedinti americani, patru francezi si trei premieri britanici si pare neatinsa de uzura puterii. Supranumita "Mutti" (”mama”), ironizata din cauza stilului ei blajin, Angela Merkel are ”un secret”, aprecia in 2015 filosoful Peter Sloterdijk: ea raspunde ca nimeni altcineva ”dorintei arzatoare de normalitate” a germanilor, incercati de istoria lor dureroasa si circumspecti fata de situatia in lume.

Vazuta din strainatate, statutul i-a crescut in timpul crizelor europene, de la cel de calau urat de tarile risipitoare la cel de ”lider al lumii libere” dupa alegerea lui Donald Trump. Fara ca acest lucru sa schimbe cu ceva linia miliardarului in probleme-cheie, ca de exemplu modificarile climatice. In ultimii ani au aparut din ce in ce mai multe critici la adresa Angelei Merkel, in special in urma crizei imigrantilor ilegali. Principalul sau rival este socialistul Martin Schulz.

Parcursul sau politic al a fost presarat cu succese si infrangeri: vise ratate pentru o cariera in forbal, dependenta de alcool, conducerea unei librarii, o perioada ca primar al unui orasel si anii petrecuti in lumina reflectoarelor ca presedinte al Parlamentului European.