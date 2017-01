Din cele 102 taxe care vor fi eliminate, 6 taxe provin din Ordonanta Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romania:

eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice straine, eliberarea de adeverinte, precum si alte servicii prestate de autoritati.(Dir Gen Pasapoarte MAI + Dep Consular MAE + Insp Gen Imigrari + DEPABD). Aceasta taxa era in valoare de 22 lei

Acordarea cetateniei romane (ANC). Aceasta era in valoare de 191 lei

Acordarea/Redobandirea cetateniei romane (ANC). Aceasta era in valoare de 191 lei

Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un act oficial (Dep Consular MAE). Aceasta era in valoare de 25 lei

Supralegalizarea sigiliilor si a semnaturilor de pe un certificat de origine a marfurilor, de pe o factura comerciala sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul marfurilor (Dep Consular MAE). Aceasta era in valoare de 47 le i

i identificarea unei persoane pe teritoriul Romaniei (Insp Gen Imigrari + DEPABD). Aceasta era in valoare de 35 lei

In cazul in care va aflati in strainatate si aveti nevoie de eliberarea unui pasaport sau a unui titlu de calatorie de la misiunile diplomatice si oficiale ale Romaniei in strainatate, nu mai trebuie sa platiti taxa perceputa de acestia, in valoare de 40 de euro, conform News.ro.

Alte taxe care au fost eliminate in urma promulgarii legii nr.1/2007 sunt urmatoarele 4 taxe, introduse in urma aplicarii Ordonantei Gvuernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor:





Taxa pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Aceasta era in valoare de 10 lei

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice. Aceasta era in valoare de 22 lei

Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice s i în cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat. Aceasta era in valoare de 44 lei

Inregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei. Aceasta era in valoare de 3 lei.

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat. Legea prin care sunt eliminate 102 taxe nefiscale, dupa ce Parlamentul a respins, la finalul lunii decembrie, cererea sa de reexaminare in care solicita excluderea taxei Radio-TV din textul legii. Legea a fost promulgata in ultima zi a termenului legal pe care il avea la dispozitie.

Sursa foto: Bignai /shutterstock.com