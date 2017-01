ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) extinde serviciul Spatiul Privat Virtual (SPV) pentru toti contribuabilii. Astfel, pe langa persoanele fizice, si contribuabilii persoane juridice si entitati fara personalitate juridica pot opta sa primeasca, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, acte administrative fiscale emise in forma electronica de organul fiscal central, precum si alte documente, daca acceseaza serviciul Spatiul Privat Virtual.

La randul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul Spatiul Privat Virtual: declaratiile fiscale, contractele de cedare a folosintei bunurilor, precum si diverse cereri sau sesizari, se arata intr-un comunicat al ANAF.

Prin Spatiul Privat Virtual se pot comunica urmatoarele categorii de documente:

automat: actele administrative fiscale (decizii de impunere, decizii referitoare la obligatii de plata accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale, etc.), actele de executare (somatii) si alte acte emise de Ministerul Finantelor Publice (MFP) - ANAF in executarea legii, cum ar fi: notificari, instiintari, aviz de inspectie fiscala etc;

documentele sau alte acte emise de Ministerul Finantelor - ANAF la cererea solicitantului cum sunt: certificatul de atestare fiscala, adeverinta de venit, certificatul de cazier fiscal si altele asemenea;

informatii cu privire la obligatiile de plata ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entitati fara personalitate juridica;

declaratiile fiscale sau diverse cereri adresate Ministerul Finantelor - ANAF: cerere de informatii sau documente in legatura cu situatia fiscala personala (cerere de informatii despre contributiile de asigurari sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale, cereri de audienta, sesizari, petitii, reclamatii, solicitari de informatii publice etc);

"Buletinul informativ", care contine informatii publice atat cu caracter fiscal, cat si nefiscal, dar care sunt de interes pentru contribuabili (anunturi de valorificare a bunurilor, anunturi de achizitii de bunuri si servicii, etc.).

Prelucrarile de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului comunicarii prin mijloace electronice de transmitere la distanta, se fac cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Serviciile de comunicare electronica oferite prin Spatiul Privat Virtual sunt gratuite si disponibile 24 de ore din 24. Pentru inrolarea in Spatiul Privat Virtual, persoanele juridice, entitatile fara personalitate juridica, imputernicitii persoanelor fizice, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care in relatia cu organul fiscal se identifica prin codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare completeaza un formular electronic si se identifica electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate.

In acelasi scop, celelalte persoane fizice trebuie sa completeze online un formular intr-o pagina web securizata (https) si, din motive de securitate si protectie a datelor personale, sa isi certifice identitatea prin indicarea unei informatii fiscale cunoscute numai de ANAF si persoana respectiva, asa cum este ceruta de aplicatia informatica, respectiv numarul de inregistrare al unei decizii emise de ANAF pe numele sau.

In cazul in care contribuabilul nu este in posesia unei decizii primite anterior de la ANAF, este necesara deplasarea la ghiseul oricarui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.

Sursa foto: Shutterstock