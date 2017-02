Tot sambata, in cadrul Comisiilor reunite de buget-finante au mai fost aprobate fara amendamente, in formele propuse de Guvern, bugetele pentru Consiliul Legislativ, Consiliul National al Audiovizualului (CNA), Consiliul Concurentei si Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, scrie News.ro.

„Bugetul nostru a fost armonizat corect de Ministerul Finantelor, ne-a luat tot ce s-a putut lua. O sa incercam sa traim pana la rectificare, nu venim in fata dumneavoastra cu niciun amendament. Intelegem situatia”, a spus presedintele CNA, Laura Georgescu.

Administratie Prezidentiala

Bugetul Administratiei Prezidentiale a fost aprobat in cadrul comisiilor reunite de Buget- Finante cu 17 voturi pentru si 10 impotriva in forma propusa de Guvern. Un amendament, ce prevedea suplimentarea bugetului institutiei cu 5,3 milioane lei, a fost respins de parlamentari.

Consilierul prezidential George Duhan a explicat comisiilor ca bugetul de 41 de milioane de lei propus este insuficient. Fondurile suplimentare ar fi necesare pentru cateva investii in derulare demarate anul trecut, pentru reabilitarea unor corpuri din cadrul palatului Cotroceni. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Finantelor Daniela Pescaru a precizat ca ministerul nu sustine amendamentul de suplimentare a fonduri pentru Administratia Prezidentiala. “Suplimentarile le putem avea la rectificarea bugetara, in functie de executie”, a spus Pescaru.

Bugetul Administratiei Prezidentiale va fi de 41 de milioane de lei in 2017, cu 15% mai mic decat nivelul de anul trecut, dupa ce Guvernul a decis sa il reduca fata de prima forma. Cele mai mari reduceri sunt la investitii si la cheltuielile cu bunuri si servicii.

Curtea Constitutionala

Bugetul Curtii Constitutionale a fost aprobat sambata, in cadrul Comisiilor reunite de buget-finante, cu un amendament ce prevede suplimentarea bugetului cu 765.000 de lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii.

Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a solicitat comisiilor aprobarea a doua amendamente. Primul prevedea suplmentarea cheltuieli de personal cu 4,375 milione de lei, iar al doilea suplimentarea cheltuielilor cu bunuri servicii cu suma de 765.000 de lei.

Prezent la discutii, ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a spus ca sustine amendamentul in ceea ce priveste suplimentarea fondurilor cu bunuri si servicii, insa nu sustine cresterea cheltuielilor pentru personal.“Suntem obligati sa ramanem in aceste cheltuieli pentru personal. Cu siguranta la rectificarea bugetara din vara vom rezolva acest aspect . (...) Cel de-al doilea amendament cu bunuri si servicii suntem de acord”, a spus Stefan.

In consecinta, comisiile reunite de buget-finante au aprobat, in plus fata de bugetul de 19,659 milioane de lei al Curtii Constitutionale, propus de Guvern, suplimentarea cu amendamentul sustinut de ministrul Finantelor.

Curtea de Conturi

Bugetul Curtii de Conturi a fost aprobat sambata, in cadrul Comisiilor reunite de buget-finante, in forma propusa de Guvern, presedintele Nicolae Vacaroiu afirmand ca fondurile de care dispune nu acopera plata salariilor pentru salariatii institutiei, existand riscul ca mai multe persoane sa fie disponibilizate.

”Conform legii, bugetul Curtii de Conturi se aproba de catre plenul Curtii de Conturi. Guvernul e obligat ca in functie de forma aprobata de plenul Curtii, sa-l prezinte la Parlament. E problema Parlamentului. Eu am atras atentia. Daca Guvernul avea amendamente, trebuia sa vina cu ele argumentate si sa prezinte in fata comisiilor de Buget-Finante. Bugetul pe care il am pentru 2017, asta este viata, nu imi acopera plata salariilor pentru cei aflati in plata la ora actuala, pe doua luni de zile. Se spune ca la rectificare. Asta e cu totul altceva si eu nu ma bazez niciodata pe rectificari, ma bazez pe lege, iar bugetul trebuie sa se faca pe legi in vigoare”, a afirmat Nicolae Vacaroiu, la finalul discutiei din comisie.

Chestionat daca vor exista disponibilizari, el a spus: „Vom vedea, probabil ca da”. ”Acum sa stiti ca toata lumea e fericita daca nu mai exista Curtea de Conturi. Cu toate ca aduce bani de 10-15 ori mai mult decat consuma”, a completat Nicolae Vacaroiu.

In cadrul audierii din Comisiile reunite de buget-finante, Nicolae Vacaroiu a spus ca institutia pe care o conduce se afla intr-o situatie „fara precedent”, bugetul pe 2017 propus de Guvern fiind mai mic decat cel de anul trecut.

„Vreau sa va spun de la inceput ca suntem intr-o situatie fara precedent in care bugetul Curtii de Conturi propus de catreGuvern este sub nivelul anului 2016. Nu ne permitem sa venim cu supraevaluari sau sa facem o prezentare prin care sa obtinem fonduri peste strictul necesar al functionarii Curtii de Conturi”, a spus presedintele Curtii de Conturi.

El a sustinut ca exista o perioada de schimbare de generatii, existand intre 80-1000 de pensionari. „Curtea de Conturi se afla intr-o perioada grea de schimbare de generatii, avem intre 80 si 100 de pensionari. Si bugetul pe 2016 ne-a prins cu 140 de posturi neocupate ca urmare a pensionarilor. Nu am avut posiblitatea sa le finalizam in 2016. In 2016, Curtea de Conturi avand un numar mai restrans de controlori financiari fata de cum am prevazut a fost nevoita de deruleze un program de reorganizare a Curtii de Conturi si la nivel central, si la nivelul celor 42 camere de conturi teritoriale”, a afirmat Nicolae Vacaroiu.

El a anuntat ca pe data de 15 februarie este programat al doilea concurs, care va mai avea loc doar daca bugetul institutiei va fi suplimentat. „In prezent avem am doilea concurs care se tine pe data de 15 februarie. Sunt inscrisi circa 600 de candidati pentru aceste posturi. Depinde de dumneavoatsra daca mai tinem sau nu acest concurs. Daca nu il tinem si mergem pe bugetul propus de Guvern, daca nu ocupam aceste posturi nu avem solutie, ne vom retrage din sarcinile primite in ceea ce priveste strategia nationala in domeniul achizitiilor publice”, a subliniat presedintele Curtii de Conturi.

Vacaroiu a reiterat faptul ca este „o situatia extraordinar de grea”. „Noi am cerut pentru ocuparea posturilor 265 milioane lei pentru Curtea de Conturi fata de 207 milioane lei in 2016, o crestere de 68 milioane lei”, a conchis Nicolae Vacaroiu.

Secretariatul General al Guvernului

Bugetul Secretariatului General al Guvernului a fost aprobat sambata, in cadrul Comisiilor reunite de buget-finante, cu un singur amendament fara impact financiar, care creeaza cadrul legal pentru ca asociatiile minoritatilor sa poata folosi banii primiti de la buget pentru expertize sau taxe notariale. Parlamentarii au respins 40 de amendamente, cele mai multe pentru construirea de biserci.

Pana acum, asociatiile minoritatilor nu puteau sa ia din subventia de la stat in cazul in care cumparau un imobil. Prin noul amendament, subventia de la stat poate fi folosita pentru plata taxei notariale. “Creeaza cadrului legal prin care minoritatile pot cheltui din fondurile pe care le primesc de la bugetul de stat pentru expertize, valori sau taxe notarile daca vor sa achizitioneze un sediu. Pana in prezent nu exista temei legal pentru ca aceste cheltuieli sa poata fi efectuate, iar prin acest amendament s-a creat posibilitatea ca de acum incolo minoritatile sa poata sa cheltuiasca din suma primita de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. Nu este o suplimentare a bugetului, ci este crearea unui cadru legal pentru a realiza aceasta chetuiala in mod legal”, a declarat, pentru News.ro seful Secretariatului General al Guvernului (SGG), Mihai Busuioc.

Cele 40 de amendamente au fost respinse pentru ca exista deja sume alocate pentru culte. “Exista un temei legal, exista un proiect al secretariatului de stat pentru culte, unde exista o linie de finantare de 30 de milioane de lei, cererile se depun acolo”, a explicat Busuioc.

Bugetul Secretariatului General al Guvernului va fi de 878 milioane de lei in 2017, cu 3,5% mai mic decat nivelul de anul trecut.

Ministerul Apararii

Bugetul Ministerului Apararii a fost aprobat, sambata, fara amendamente, ministrul Gabriel Les afirmand ca banii alocati sunt suficienti pentru indeplinirea tuturor angajamentelor asumate de Romania si este respectata tinta de 2%. USR a contestat bugetul afirmand ca 0,5% din PIB merge catre salarii si pensii, iar sumele pentru inzestrare sunt sub 1,5%.

"Avem 2% din PIB, este un buget care respecta in totalitate si e in concordanta cu angajamentele asumate de Romania. (...) Respectam angajamentele nationale si internationale", a spus Gabriel Les. Ministrul nu a fost lasat sa isi faca toata prezentarea, fiind intrerupt dupa aproximativ 5 minute de catre parlamentari, care au spus ca sunt multumiti de informatiile primite.

Cinci amendamente au fost discutate de catre Comisiile de buget, insa toate au fost respinse. USR a contestat bugetul, afirmand ca sub 1,5% din PIB merge catre inzestrarea Armatei, iar restul reprezinta suma pentru salarii si pensii, astfel incat angajamentele Romaniei nu sunt respectate. "Sunt 2% din PIB pentru MApN, nu pentru Aparare", au criticat ei.

Ministrul Les a precizat ca peste 47% din buget merge catre inzestrare.Bugetul a primit doar 3 voturi "impotriva", fiind adoptat de Comisii.

Dintre ministere, cea mai mare crestere, fata de prima varianta a bugetului, este la Ministerul Apararii Nationale, care va avea un buget de 16,32 miliarde lei, fata de 11,02 miliarde lei in varianta de luni. Noul buget este in crestere cu 52% fata de nivelul din 2016 si reprezinta exact 2% din PIB, acoperind angajamentul de a aloca cel putin 2% din PIB pentru Aparare.

Ministerul Agriculturii

Tot sambata a fost aprobat si bugetul Agriculturii, cu trei amendamente privind redistribuirea unor credite in valoare de 350.000 de lei in interiorul bugetului.

Bugetul Ministerulului Agriculturii a fost aprobat sambata, in cadrul Comisiilor reunite de buget-finante,in forma propusa de Guvern, iar din noua amendamente depuse au fost avizate trei fara impact financiar. Ministrul Agriculturii a mai spus ca din noua amendamente depuse au fost avizate trei, iar acestea vizeaza o reasezare a sumelor in interiorul bugetului.

"Avem bani, avem programe, avem sume in buget. Suma totala pentru minister este de 17,383 miliarde de lei si ea sustine toate programele pe care le-am prezentat, in primul rand fiind asigurarea la timp a subventiilor.Mecanismele sunt in acest program, in asa fel incat avansul sa inceapa la 15 octombrie si sa se termine la 30 noiembrie, iar platile regulare la 1 decembrie si sa se incheie la 31 martie. Sunt stabilite toate sumele, mecanismele si responsabilitatile", a declarat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,Petre Daea, la dezbaterile din Comisiile de buget-finante ale Parlamentului.

Ministerul Dezvoltarii Regionale

Bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a fost aprobat sambata, in cadrul Comisiilor reunite de buget-finante,in forma propusa de Guvern, iar toate cele 339 de amendamente propuse pentru suplimentarea veniturilor au fost respinse.

Ministrul Sevil Shhaideh a declarat ca bugetul total pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale este de 6,9 miliarde lei, din care de la bugetul de stat - 6,6 miliarde de lei.

“Elementele princicipale ale bugetului sunt transferurile intre unitati ale administratiei publice - 2,8 miliarde de lei, programele din fonduri externe nerambursabile pentru exercitiul 2007-2013 - 529.000 lei, programele pentru exercitiu 2014-2020 - 2,2 miliarde de lei - si cheltuielile privind ANL-uri - 101.000 lei”, a afirmat Shhaideh.

In cadrul dezbaterilor, senatorul Carmen Harau a atras atentia asupara Ordonantei de Urgenta 9/2017, aprobata in 25 ianuarie si publicata in Monitorul Oficial pe 30 ianuarie. OUG 9/2017 a abrogat mai multe articole din Legea finantelor publice, care impuneau limite cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar.

“Din punct de vedere fiscal, mi se pare o ordonanta la fel de grava ca ordonanta pentru care stau oamenii in strada, pentru ca la articolul 7, dumneavoastra prorogati aplicarea prevederilor din legea 500/2002 a finantelor publice. Cheltuiala banilor publici este reglementata strict de aceasta lege", a explicat Harau.

Senatorul considera ca, prin suspendarea mai multor articole din legea finantelor publice, ministrul dezvoltarii are libertatea de a cheltui cum doreste banii. "Dvs. va sustrageti acestui articol si aveti libertatea sa cheltuiti pur si simplu cum doriti banii astia. Bugetul nu tine cont de legea 500/2002. Asta se intampla pentru sumele prevazute Ministerului Dezvoltarii. Deci sumele prevazute in Ministerul Dezvoltarii scapa de sub control parlamentar”, a spus Harau.

Ministerul de Interne

Comisiile de buget au adoptat, sambata, bugetele ministerelor Educatiei, Internelor si Economiei, fara a fi adoptate amendamente cu impact bugetar suplimentar.

In cazul ministerului de Interne, ministrul Carmen Dan a explicat ca, desi bugetul este mai mic decat anul trecut, fondurile sunt suficiente pentru desfasurarea activitatii. Reducerea este provocata si de faptul ca bugetul pe anul trecut a fost marit pentru cele doua runde de alegeri, locale si parlamentare.

Potrivit proiectului de buget, suma alocata MAI este cu 4,49% mai mica decat in anul precedent. Bugetul este de 11,3 miliarde lei.

Ministerul Educatiei

In cazul ministerului Educatiei, a fost aprobat un amendament privind transferul a 2 milioane de lei, cu aprobarea Ministerului de Finante, pentru finantarea unui centru de formare continua in limbile minoritatilor nationale.

Educatia are prevazut un total de 25,02 miliarde de lei, dintre care 8,24 miliarde de lei reprezinta suma prevazuta pentru Ministerul Educatiei, 16,6 miliarde de lei sunt pentru bugetele locale, iar din aceasta suma, 14,04 miliarde de lei sunt de la bugetul de stat, sume defalcate din TVA.

Si bugetul ministerului Economiei a fost aprobat, fara suplimentari.

Ministerul Energiei

Ministerul Energiei are in acest an un buget de 466,9 milioane lei (-31,1% fata de 2016, ca urmare a reducerii subventiilor cu 72%).

Sursa foto: Baramee Thaweesombat / Shutterstock.com