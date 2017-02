Sorin Ovidiu Vintu este in penitenciar din iulie 2016, cand a fost condamnat definitiv la sase ani si doua luni de inchisoare in dosarul privind devalizarea societatii Petromservice, scrie News.ro. Instanta l-a condamnat pe Sorin Ovidiu la cinci de inchisoare, la care a adaugat un spor de trei ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de spalarea banilor, in forma continuata, astfel ca Vintu va executa pedeapsa de opt ani de inchisoare.

Judecatorii au dispus incetarea procesului penal fata de Sorin Ovidiu Vintu pentru instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave, ca urmare a prescriptiei speciale a raspunderii penale. Instanta a respins cererea procurorilor de contopire a pedepsei inchisorii din acest dosar cu celelalte doua condamnari primite de Vantu, respectiv de un an de inchisoare primita pentru santajarea lui Sebastian Ghita si doi ani de inchisoare din dosarul privind favorizarea lui Nicolae Popa.

Prin aceeasi decizie, instanta a dispus masura de siguranta a confiscarii speciale de la Vintu a sumelor de 5.529.321 de dolari si de 7.289.406 de dolari, in echivalentul in lei la cursul BNR. In dosarul FNI, Sorin Ovidiu Vintu a fost trimis in judecata in septembrie 2012, fiind acuzat de procurorii Parchetului instantei supreme de spalare de bani si instigare la delapidare. Cercetarile au vizat devalizarea Fondului National de Investitii (FNI), Bancii Agricola (BA), Bancii de Investitii si Dezvoltare - BID si Bancii Romane de Scont.

In 9 februarie 2015, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Sorin Ovidiu Vintu la sase ani si patru luni de inchisoare, pentru spalare de bani si a dispus achitarea pentru instigare la delapidare. Instanta a mai decis atunci ca de la Vintu sa fie confiscata suma de sapte milioane de dolari. Decizia a fost contestata la Curtea de Apel Bucuresti, care miercuri a dat o sentinta definitiva in acest dosar.

Procurorii au aratat in rechizitoriu ca "activitatile ilicite au fost derulate prin intermediul societatilor comerciale membre ale Grupului «Gelsor» (Gelsor SA, SOV Invest SA, Imobiliar Network SA, Vintu Sorin Ovidiu Company SRL, Gelsor IT SA etc.), detinute si administrate, prin persoane interpuse, de Vintu Sorin Ovidiu; principalul beneficiar al sumelor de bani constituite in prejudicii aduse bugetului de stat si/sau companiilor avand capital de stat a fost Vintu Sorin Ovidiu".

Reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au mai spus ca omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu a cumparat, intre 2003 si 2012, diverse bunuri imobile cu banii rezultati din inselaciunea in dauna investitorilor FNI.

"Sorin Ovidiu Vintu, dupa luna aprilie 2003 si pana in prezent, cunoscand ca suma de 23.572.104 de lei, echivalentul a 6.765.234 de dolari la data prabusirii Fondului National de Investitii provine din savarsirea infractiunilor de inselaciune comise in dauna investitorilor FNI, a dobandit, detinut si folosit bunuri imobile, fapta ce intruneste elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor”, au aratat procurorii, in septembrie 2012.

In prezent, Vintu este incarcerat in urma unei condamnari de sase ani si doua luni de inchisoare, pedeapsa primita in iulie 2016, dupa ce a fost acuzat de devalizarea societatii Petromservice. Vintu mai are doua condamnari definitive, in dosarul privind santajarea lui Sebastian Ghita si, respectiv, cel privind favorizarea lui Nicolae Popa.

Un an de inchisoare a primit Sorin Ovidiu Vintu pentru santajarea lui Sebastian Ghita, iar pentru ca l-a ajutat pe Nicolae Popa, care a plecat din tara dupa prabusirea FNI si apoi a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, a primit o pedeapsa de doi ani de inchisoare.

Vintu a stat in penitenciar din 21 iunie 2012 pana in 1 mai 2013, pentru pedeapsa de un an de inchisoare, si din 25 ianuarie pana in 19 noiembrie 2014, pentru cea de-a doua condamnare, pentru favorizarea lui Nicolae Popa. Omul de afaceri a fost eliberat conditionat din penitenciar in 19 noiembrie 2014, in 22 iulie 2016 fiind reincarcerat.

In 13 decembrie 2016, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe Sorin Ovidiu Vintu la 10 ani si doua luni de inchisoare pentru faptele de care este acuzat in dosarul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor Petromservice, la care au fost comasate si pedepse din alte dosare ale omului de afaceri. Decizia nu este definitiva si a fost contestata la Curtea de Apel Bucuresti.