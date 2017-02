Agentia Nationala de Integritate (ANI) cere Parchetului instantei supreme sa il cerceteze pe primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, pentru conflict de interese, intrucat in perioada 2008-2012 a aprobat 31 de certificate de urbanism, patru autorizatii de construire, doua avize de oportunitate, doua autorizatii de desfiintare si o expunere de motive pentru 27 de beneficiari ale caror proiecte au fost realizate de firma detinuta de Falca si sotia sa.

Inspectorii de integritate au constatat ca sunt indicii ca Gheorghe Falca ar fi savarsit infractiunea de conflict de interese in exercitara atributiilor sale de primar al municipiului Arad, in mandatele 2008-2012 si 2012-2016, informeaza News.ro.

"In exercitarea atributiilor de serviciu, Falca Gheorghe a semnat si aprobat 31 certificate de urbanism, patru autorizatii de construire, doua avize de oportunitate, doua autorizatii de desfiintare si o expunere de motive pentru 27 de beneficiari ale caror proiecte au fost realizate de aceeasi societate comerciala - Pro Arhitectura Arad SRL, societate in cadrul careia persoana evaluata si sotia sa detin calitatea de asociati. De asemenea, sotia persoanei evaluate detine si functia de administrator la societatea comerciala Pro Arhitectura Arad SRL”, a stabilit ANI.

In perioada 2008-2012, cand au fost aprobate actele, firma lui Falca, SC Pro Arhitectura Arad SRL, a dat dividende de 403.000 de lei. "Astfel, procedura de semnare si aprobare a documentelor sus-mentionate a generat, in mod indirect, un folos material atat pentru Falca Gheorghe, cat si pentru sotia acestuia (Ela Falca, n.r.)”, sustin inspectorii de integritate.

ANI a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care in urma cercetarilor va stabili daca Gheorghe Falca va fi sau nu pus sub acuzare pentru conflict de interese.

Potrivit Codului penal, "fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, a indeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obtinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru sotul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pana la gradul II inclusiv sau pentru o alta persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica”.

Gheorghe Falca este primar din 2004, in iunie 2016 el castigand al patrulea mandat consecutiv.