Coruptia ramane o amenintare grava si directa la securitatea nationala si un obstacol major impotriva dezvoltarii Romaniei. De aceea este necesara dezbaterea transparenta a pachetului de legi privind Justitia, pe baza unor politici moderne si a bunelor practici in domeniu, sustin reprezentantii Camerei de Comert Americane in Romania (AmCham).

Organizatia a reactionat la discutiile lansate in spatiul public cu privire la modificarea legislatiei in domeniul Justitiei. Conform unui comunicat de presa pe aceasta tema, coruptia duce la capturarea si irosirea unor resurse critice in detrimentul proiectelor strategice nationale de care Romania are atata nevoie pentru a recupera decalaje in domenii cheie pentru societate si economie.

In acest context, AmCham Romania face apel la dialog constructiv si consultari fundamentate cu toti vectorii relevanti, pentru asigurarea echilibrului puterilor in stat, independenta Justitiei, cresterea capacitatii de buna guvernare si combaterea coruptiei si abuzului de putere.

Entitatea sustine „resetarea structurala si modernizarea mecanismelor institutionale sistemice, prin instituirea unor instrumente eficiente de control si echilibru democratic care sa garanteze separatia puterilor in stat, asigurarea autonomiei, eticii si integritatii in scopul protejarii interesului general”.

AmCham sustine o Justitie ferita de politizare

In acelasi timp, membrii organizatiei considera necesara asigurarea unei Justitii independente si eficiente in limitele cadrului constitutional, ferita de ingerinte partizane, politizare si enclavizare.

„Modernizarea legilor de organizare si functionare ale principalelor institutii din aparatul statului de drept, prin instituirea si intarirea unor mecanisme de verificare si instrumente de raspundere, inclusiv control parlamentar si civil real si eficient, delimitarea competentelor legale si operationale, stabilirea limitelor de actiune si a garantiilor respectarii statului de drept si drepturilor si libertatilor fundamentale, introducerea unor regulamente si standarde de etica si integritate, performanta si control al riscurilor”, reprezinta o alta masura prioritara pentru Romania in opinia AmCham.

Totodata, organizatia solicita implementarea pragmatica a regulilor de buna guvernare, in special in ceea ce priveste transparenta si predictibilitatea la toate nivelurile procesului legislativ.