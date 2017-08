Prin refuzul sau de a primi salariul pe card, premierul Mihai Tudose incalca legea pentru intarirea disciplinei financiare, care nu permite plata din casierie a unui salariu mai mare de 10.000 de lei chiar si in mai multe transe (avans si lichidare). In momentul de fata, salariul premierului este de aproximativ 15.000 lei , conform comunicatului de presa emis de catre PACT.

Reprezentantii PACT precizeaza in cadrul comunicatului de presa ca premierul Mihai Tudose, pe langa faptul ca incalca legea 70/2015, da dovada si de "ipocrizie", avand in vedere ca aceasta masura a fost votata chiar de acesta in Parlament.

"Pe langa faptul ca premierul comite o ilegalitate, mentionam ca acesta da dovada de asemenea si de ipocrizie. Legea 70/2015, care plafoneaza platile cu numerar si stimuleaza operatiunile prin metode moderne de plata a fost votata in Parlament de PSD, inclusiv de domnul Mihai Tudose, pe atunci simplu deputat.", se arata in comunicat.

Membrii platformei civice si politice de centru-dreapta considera atacul permierului la adresa bancilor ca fiind nejustificat si care poate afecta serios imaginea Romaniei.

"Atacul premierului la adresa bancilor este unul nejustificat, care poate avea consecinte nefaste asupra investitiilor straine in Romania. Intr-un moment in care toate tarile din UE promoveaza reducerea operatiunilor cu numerar, premierul Tudose intoarce Romania in trecut, demonstrand inca o data ca actualul Guvern are mari dificultati in a intelege realitatea economica si sociala.", se arata in comunicatul de presa.

Legea 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, prevede la art. 4, alin. 4:

„Operatiunile de plati in numerar efectuate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei”.

PACT este o platforma civica si politica de centru–dreapta, care incurajeaza implicarea cetatenilor din tara si din diaspora in deciziile comunitatilor lor si promoveaza libertatea economica, dezvoltarea regionala si consolidarea democratiei romanesti in NATO si UE.

Sursa foto: agerpresfoto