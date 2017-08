Chiar daca nu ai putut sa alegi tara in care sa te nasti, poti sa alegi locul in care sa traiesti fara griji de acum incolo. Iata care sunt cele mai bune destinatii in care sa te retragi odata cu iesirea la pensie, in functie de clima, sistemul de sanatate, costul vietii si nivelul de siguranta.