"Romanii merg la sala pentru ca trebuie si este vina statul roman. In invatamant, sportul nu este transmis intr-un mod acceptat de copii, ci e transmis ca o corvoada: merg acolo pentru ca trebuie sa iau o nota, pentru ca trebuie sa fac 20 de flotari ca profesorul sa imi dea o nota, pentru ca trebuie sa joc baschet desi mie nu imi place, pentru ca trebuie sa sar peste capra desi nu imi place. Daca lucrurile sunt transmise asa, niciodata, in momentul in care ajungi la maturitate nu o sa fii in postura in care sa iti placa sa faci miscare pentru tie ti-a fost transmis in acest mod inca de mic", sustine Florin Neby.

Pe Florin Neby il stiti de la TV, unde este antrenor de fitness la o emisiune matinala, insa cand nu este pe "sticla", el intra in rolul de antreprenor, cu o sala de fitness pe care a deschis-o in 2010. Atunci, erau putine sali si putini antrenori, insa chiar daca numarul lor a crescut intre timp, piata de fitness din Romania inca se afla la inceput: mai exact, daca in tarile nordice 12% din populatie face sport in mod regulat, in tara noastra doar 2-3% din populatie practica o activitate fizica constant.

"Daca totul ar fi facut sub un program bine gandit si implementat in asa fel incat copilului sa ii placa sa mearga si sa faca acele lucruri, la maturitate va considera sportul o rutina si un necesar", continua antreprenorul in fitness sa sustina.

Pana la urma asta e sportul: un necesar, omul este facut sa se miste. Omul daca nu se misca, se imbolnaveste. Nu constientizeaza pentru ca nu i-a fost transmis iar participatia parintilor este foarte importanta: isi vad copiii ca se scutesc de la orele de sport, dar macar parintele sa isi ia copilul si sa faca o activtate anume intr-un mediu in care sa ii placa. Dar lucrurile, astea daca nu ti se spun cand esti mic, nu ai cum sa ti le insusesti, a mai spus Florin Neby.

Cum ramane, totusi, cu autoeducarea, dincolo de lipsa de implicare a statului roman? Antrenorul crede ca este, intr-adevar, vorba si de autoeducare, insa aceasta este determinata de lucruri si activitati pe care le-ai facut in trecut.

Nu o sa poti sa faci schimbarea niciodata daca nu devine o prioritate pentru tine.

"Mi-am dat seama ca fitness-ul era la inceput si acum este la inceput, in conditiile in care in tarile nordice 12% din populatie face sport, noi suntem undeva la 2-3%. in mediul rural, oamenii nu fac activitati absolut deloc. Romanul are impresia ca este sportiv daca vara inoata, iarna face schi si primavara si toamna alearga ocazional", subliniaza antrenorul. Mai mult, el spune ca pentru romanul din Bucuresti, sala este al doilea loc unde isi petrece cel mai mult timp dupa job, iar familia trece in al treilea plan.

"Lucram foarte mult la psihicul oamenilor pentru ca de acolo vin marile schimbari. Psihicul nu este setat in directia asta astfel incat sa devina prioritar pentru tine. Nu o sa poti sa faci schimbarea niciodata, daca nu devine o prioritate pentru tine. Si la asta lucram cu ei foarte mult, mai ales in program. In timpul programului ei trag ca o echipa, daca unu greseste, toata lumea are de suferit", spune Florin Neby.

La Neby Fitness Club vin lunar 500 de clienti, printre care media de varsta este 35-40 ani, insa vin atat persoane de 60-70 ani, cat si adolescenti care fac antrenamente personale. Preturile abonamentelor clasice sunt mai mari cu 50% fata de o sala de cartier. Spre exemplu, un abonament de o luna costa 49 euro (220 lei), 119 euro pe 3 luni, 229 euro pe 6 luni si 329 euro pe an.

Sursa foto: lzf/Shutterstock.com