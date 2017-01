Pe Florin Neby il stiti de la TV, unde este antrenor de fitness la o emisiune matinala, insa cand nu este pe "sticla", el intra in rolul de antreprenor. Iata cum a inceput Neby sa dezvolte o afacere "cu muschi" dupa 23 de ani petrecuti in sport.

Florin Nebunu (30 ani) sau Florin Neby cum este cunoscut public a practicat gimnastica aerobica timp de 15 ani si a fost campion international (3 medalii de aur, argint si bronz) si campion european (2 medalii de aur si bronz). Insa, in 2010, Neby a renuntat la sportul de performanta si s-a angajat ca antrenor la o sala de fitness, pana in 2015 cand a decis ca este momentul sa creasca o afacere "cu muschi".

"In momentul in care am trecut de la gimnastica la fitness, pentru mine a fost ca si cum am luat-o de la zero, dar aveam o baza de cunostinte. Dar statutul de campion mondial nu a contat in fitness. Insa, in momentul in care m-am trezit cu foarte multi clienti care ma urmareau si pentru ca de-a lungul timpului am tot adunat bani pe care i-am pus deoparte, bani adunati si din sportul de performanta si din tot ce am facut inainte si din colaborarile pe care le-am avut, am zis ca trebuie sa fac urmatorul pas si cred ca am facut cea mai buna alegere pentru ca lucrurile capata contur si faptul ca locul s-a stabilizat: am ajuns la un flux de clienti care ne permite sa ne simtim confortabil si putem sa mergem mai departe cu alte proiecte pe langa", povesteste acum Florin Neby.

Mi-am dat seama ca eu ca antrenor de gimnastica nu o sa pot sa cresc.

Asa a deschis Neby Fitness Club, o sala de fitness aflata in zona de nord a Bucurestiului, in care a investit 100.000 de euro, din care 60.000 bani economisiti de-a lungul timpului si restul din leasing. De ce nu insa un business in gimnastica artistica?!

"Eu aveam doua optiuni in momentul in care m-am lasat de gimnastica: sa devin antrenor in gimnastica sau sa intru in fitness. Mi-am dat seama ca eu ca antrenor de gimnastica nu o sa pot sa cresc. Nu prea ai ce business sa faci in gimnastica artistica pentru ca Ministerul Sportului nu te sustine in domeniul asta. Ca fost campion daca intri in business te restrictionezi foarte mult pentru ca la noi sportul de performanta este la un nivel foarte jos. Deci daca intri in business-ul acesta (gimnastica artistica) probabil te adresezi catre 100 de persoane, daca te duci in fitness, te adresezi la 1 milion de persoane", este explicatia fostului campion de gimastica artistica.

Desi a fost cea mai buna optiune, in 2010, cand a intrat in domeniu ca angajat, fitness-ul era la inceput de drum in Romania si continua sa fie. Comparativ cu tarile nordice, unde 12% din populatie practica o activitate sportiva constant, in Romania procentul este la 2-3%, in conditiile in care la sate oamenii nu fac sport deloc.

Foarte multe persoane vin pentru ca ma vad la Neatza cu Razvan si Dani.

"In 2010, erau putine sali, erau putini antrenori. Din pacate, acum diplomele de antrenor se dau intr-o luna de zile in urma unor cursuri ce se desfasoara de doua ori pe saptamana. In functie de numarul de sali si de numarul de antrenori, ne dam seama ca industria a crescut cu un minim de 20-30% fata de 2010. In conditiile in care mai este loc inca pe atat, eu zic ca suntem pe un trend ascendent si atat. Vedem interesul marilor lanturi de fitness ce vor sa intre pe piata romaneasca. Este un singur lant, dar interesele sunt mari ale altor giganti din toata lumea asta de a-si aduce propriul nume", sustine Florin Neby, fara sa dea un nume de lant interesat de piata romaneasca.

In paralel cu jobul de antrenor, Florin Neby a inceput acum 4 ani sa colaboreze cu Antena 1 ca antrenor la emisiunea matinala Neatza cu Razvan si Dani. Astfel, el spune ca aparitia la emisiune l-a ajutat “foarte mult” in business. “Foarte multe persoane vin si ne testeaza serviciile pentru ca ma vad acolo de doua ori pe saptamana”, spune Neby fara nicio retinere.

Astfel, desi a deschis sala de fitness in urma cu aproape doi ani, investitia de 100.000 euro a fost deja recuperata, in timp ce durata de amortizare este de 3-5 ani in mod normal pe piata. "Deja suntem pe profit.15-20% din clientii care vin la noi vin pentru ca m-au vazut la Neata sau in alte proiecte", spune Neby, care subliniaza ca recuperarea investitiei a fost ajutata si de programul BecomeFit, un program de fitness personalizat, care costa 149 euro/luna sau 99 euro/luna daca este cumparat pe un an intreg.

Cum Neby Fitness se afla intr-o zona selecta, preturile abonamentelor clasice sunt mai mari cu 50% fata de o sala de cartier. Spre exemplu, un abonament de o luna costa 49 euro (220 lei), 119 euro pe 3 luni, 229 euro pe 6 luni si 329 euro pe an.

Atunci cand te duci la medic, il asculti. Asa trebuie sa fie si la sala

Intr-o luna, la Neby Fitness Club fac sport 500 de persoane, cu o medie de varsta de 35-40 ani, insa vin atat persoane de 60-70 ani, cat si adolescenti care fac antrenamente personale.

"Ne trec pragul si persoane de 140 kg, dar si persoane care au probleme de a lua in greutate. Romanii au in general o abordare gresita si anume atunci cand merg undeva ei stiu mai bine ce este mai bine pentru ei. E clar, tu iti stii corpul pana la un nivel, dar mai departe stiu mai bine specialistii. Atunci cand te duci la medic, il asculti. Asa trebuie sa fie si la sala", spune antreprenorul antrenor despre cum gandesc romanii.

Florin Neby este, de asemenea, antrenor personal in propria sala de fitness, care in 2016 a ajuns la o cifra de afaceri de 200.000 euro. Pentru 2017, antreprenorul nu are o estimare, insa planuieste ca la sfarsitul anului sa deschida o noua sala de fitness, in zona Piata Iancului, pe care o considera o zona cu toate tipurile de clienti in functie de venituri.

Sursa foto: Neby Fitness Club