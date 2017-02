Cu cele 31 de cluburi de fitness din Bucuresti si din orasele principale din tara, World Class a inregistrat o cifra de afaceri in valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, cu o crestere de 15% comparativ cu anul precedent, pastrand linia de profitabilitate.

In acelasi an, World Class Romania a investit mai mult de cinci milioane de euro in inaugurarea a trei cluburi noi si modernizarea a noua centre de fitness dintre cele existente. Tot anul trecut, compania a achizitionat Club Moving, extinzand astfel portofoliul de cluburi si ajungand la un total de 31 de centre de health&fitness in Romania.

In toate cele peste 30 de cluburi de fitness, World Class dispune de 560 de instructori specializati, peste 60.000 de programe si clase de fitness anual, 20 de piscine si peste 48.000 metri patrati destinati experientei wellness.

In anul 2017, compania se va concentra pe consolidarea rezultatelor inregistrate in anul precedent si estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 10%.

World Class a deschis la jumatatea anului trecut cel de-al 31-lea centru de fitness din tara, in mall-ul ParkLake din Capitala.

Obiectivul declarat al World Class Romania este ca, pana la sfarsitul lui 2017, sa aiba o retea locala de 40 de cluburi de sport. La inceputul acestui an, World Class a fost implicata in cea mai importanta tranzactie de pe piata locala de fitness, prin care a cumparat al doilea jucator din piata - Club Sport Fitness Center MV, controlat de francezul Thomas Richard Pierre. Prin intermediul acestei tranzactii, noua centre de fitness au intrat in portofoliul World Class.

World Class este prezent pe piata locala din 2000. Principalii concurenti ai World Class la nivel local sunt Pescariu Sports & Spa, centrele de fitness de proximitate, precum si serviciul 7Card, care ofera posibilitatea clientilor sa acceseze peste 200 de sali din tara pe baza unui singur abonament.