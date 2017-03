Mugur Mihaescu, proprietarul localului St. Patrick Irish Pub & Restaurant din Centrul Vechi al Capitalei, sustine ca pub-urile, cluburile si cafenelele s-au dus "in cap" odata cu interzicerea fumatului in spatii publice inchise. Motivul? In opinia antreprenorului, Legea Antifumat nu a fost adaptata specificului consumatorului roman, care oricum obisnuieste sa consume si sa cheltuiasca putin in oras.

Adoptata in noiembrie 2015, Legea Antifumat a intrat in vigoare pe 16 martie 2016. La implinirea unui an de la aceasta decizie legislativa, antreprenorul Mugur Mihaescu sustine in continuare, la fel ca anul trecut, ca legea "nu este bine scrisa" intrucat nu permite crearea de spatii pentru fumatori. Astfel, el da ca exemplu Germania, unde fumatul este permis in localuri, desi este o tara fondatoare a Uniunii Europene.

Majoritatea fenteaza legea. In cluburi se fumeaza, in anumite restaurante se fumeaza.

Wall-Street.ro: Stiu ca dvs., la momentul in care a fost adoptata Legea Antifumat, nu ati fost de acord cu aceasta initiativa. V-ati schimbat parerea intre timp?

Mugur Mihaescu: In afara de restaurante, toate celelalte industrii au fost in cap. Cafenele sunt in cap, pub-urile si cluburile sunt in cap. Majoritatea fenteaza legea: permit sa se fumeze indiferent cata ipocrizie este in jurul nostru. In cluburi se fumeaza, in anumite restaurante se fumeaza. La noi cand este o lege, stii cum e, o fentam si fraierii care respecta legea platesc.

WS: Simt in glasul dvs ca in sunteti suparat pe aceasta decizie.

Mugur Mihaescu: Este normal, am fost de atunci (n.r.: noiembrie 2015, cand a fost adoptata Legea Antifumat). Nu pot sa ma schimb ca nu sunt trestiuta. Am spus ca nu este bine scrisa, nu este bine scrisa si gata!

WS: In ce priveste incasarile, a fost inregistrata o scadere in pub-ul dvs in 2016?

Mugur Mihaescu: Nu este vorba despre mine, aici este vorba despre ce se intampla in tara. Este vorba despre ce se intampla cu anumite industrii sau ramuri din anumite industrii. Nu ma intereseaza industria tutunului, ma intereseaza ca aceasta lege sa fie scrisa cu cap.

WS: Ati incercat printr-o initiativa, printr-o asociatie, sa propuneti o relaxare a legii?

Mugur Mihaescu: Nu este vorba, inca o data, de relaxare, ci de rescriere a legii pe baza realitatii sociale, a unei realitati de consum, a unui bun simt. De aceea se cearta multi in Europa, de aceea unii ameninta cu Brexitul si Exitul pentru ca nu poti sa tratezi oamenii la fel ca si cand suntem toti imbracati in gri si in uniforme, pentru ca asta se numeste comunism. In momentul in care scrii o lege trebuie sa tii cont de specificul populatiei, de specificul culturii, de specificul a mai multor lucruri. Indiferent de lege, nu doar Legea Antifumat, pentru ca este un fine tuning (n.r.: modificari de finete). Nu poti sa vii cu toporul si sa faci fine tuning pentru ca nu se poate. Ajustezi pana unde vrei sa ajungi, ori asta se face in timp, nu cu bata.

WS: Practic, imi spuneti ca romanii nu s-au obisnuit cu interzicerea fumatului in spatii inchise.

Mugur Mihaescu: Nu!

WS: Dar dvs ce va doriti? Sa fie creata o mica portita in lege prin care sa fie permisa crearea unui spatiu pentru fumatori in local?

Mugur Mihaescu: Sa iti dea voie acolo unde spatiul iti permite si sa platesti licenta de tutun, cum platesc cluburile in Statele Unite ca sa se poata fuma pentru ca in Statele Unite se fumeaza in club (vorbeste apasat). Indiferent ce spun mascaricii astia pe la televizor ca sa induca lumea in eroare, in cluburi in Statele Unite se fumeaza (vorbeste apasat din nou) pentru ca isi cumpara licenta.

WS: Asta asa este, insa tot acei “mascarici” o sa va spuna “Noi suntem in UE si in UE multe tari...”

Mugur Mihaescu: Mascaricii aia din UE sa se duca in Germania care reprezinta UE. Germania este UE! Iar in Germania-UE se fumeaza, la toate periferiile din orase. Tot in Germania, care este UE, prostitutia este legala si alte lucruri despre care noi nu putem sa vorbim pentru ca suntem prea ipocriti. Ne gandim la chiuvete pentru oua intre timp. Noi implementam norme ISU, iar daca te duci in Londra si cobori intr-un pub in Soho te gandesti pe unde sa iesi mai repede pe urma. Despre asta este vorba, despre o ipocrizie, nesimtire care nu au nimic de a face cu etica, cu bunul simt si cu toate celelalte lucruri normale.

Cand vad o terasa plina, toti gandesc Mama, s-a umplut asta de bani!

WS: Am vorbit putin mai devreme cu dl. Mihai Ionescu de la Club A si a spus ca incasarile au scazut cu 50% pentru ca oamenii nu au mai venit. Asa stau lucrurile si la dvs?

Mugur Mihaescu: Inca o data, nu este vorba despre mine. Ianuarie a fost, intr-adevar, in care s-au adunat mai multe: s-a adunat ger, s-au adunat protestele din Piata Victoriei, s-a adunat din nou amintirea incendiului din Colectiv odata cu incendiul din Bamboo. Aceste business-uri au fluctuatii mari de sezon.

WS: Dincolo de aceasta luna, a mai fost si perioada verii. A compensat?

Mugur Mihaescu: Vara nu este nicio problema pentru ca lumea sta afara. Dar nu o sa mai vezi oameni inauntru si nu o sa mai vezi oameni la cafenele. Nu compenseaza, pentru ca vara consumatorul consuma mai putine calorii, mananca salate, bea limonada, mananca alte lucruri. Consumam mai mult iarna si mai putin vara. Ce sa faci, sa ii pui limonada la 10 euro?!

Lumea care vine din afara si comenteaza hanar nu are cum ce se mananca treaba asta. Cand vad o terasa plina, toti gandesc Mama, s-a umplut asta de bani. La terasa aia plina stau la masa cate doua-trei ore si ce consuma: lucruri putine. Iesim mai mult pentru socializare si consumam o bericica, o limonada, o salatuta. Asta se intampla vara. Pe cand iarna bei o vodca, bei un vin, mananci o carne de porc. Lumea habar nu are, dar isi da cu parerea ca aici se pricepe la absolut orice. Si cine tipa mai tare are dreptate, acesta este genul de societate in care traim.

Anul trecut, Mugur Mihaescu declara Nu m-am obisnuit si nu o sa accept niciodata legea antifumat, dar in Romania cine tipa mai tare are dreptate.

Sursa foto: Marinela Oprea/Wall-street.ro