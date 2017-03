In ultimii ani, targurile de moda interne au devenit o obisnuinta in peisajul romanesc, urmand exemplu altor tari europene, unde acest segment este mult mai dezvoltat. Fie ca vorbim de targuri de moda, de design, de imbracaminte, incaltaminte, accesorii sau produse handmade, fenomenul capata amploare, fiind o rampa de lansare pentru tinerii designeri, dar si un motor de crestere pentru comunitate. Am stat de vorba cu Dan Piersinaru, organizatorul a trei astfel de evenimente – Autor, Noel si Materia – despre cum ajuta targurile de specialitate designerii si producatorii romani in lupta cu retailul strain, dar si despre cum a decurs prima editie a Materia, targ de design contemporan in piele.

Artist vizual convertit in initiator de platforme pentru industriile creative - dupa cum el insusi se descrie - Dan Piersinaru are studii de specialitate si ani de experienta in domeniul artei. A lucrat pentru creatorul de moda Doina Levinta timp de un an, ulterior a avut o experienta in cadrul unei firme de design interactiv, dupa care a luat calea antreprenoriatului. “A fost fabulos sa lucrez cu Doina Levintza. Am inteles multe lucruri si am cunoscut oameni de top chiar de la aceasta prima colaborare. A contat mult pentru ca a linistit si a trasat in mine un nivel care ulterior mi-a folosit foarte mult in ceea ce am intreprins”, povesteste acesta.

Piersinaru are in palmares Autor, targ de bijuterie contemporana, unul dintre cele mai vizibile evenimente din domeniu, organizat inca din 2013, Noel, targ de cadouri de Craciun, ajuns la a opta editie, iar anul trecut a pus in scena primul targ de design contemporan in piele, Materia.

“Simteam nevoia de ceva nou, nevoia unei schimbari devenea din ce in ce mai clara pentru mine. Autorul se maturiza si doua editii pe an nu mai era ceva necesar, asa cum fusese in primii ani. Pe la inceputul lui 2014 mi-a venit ideea pentru Materia. Am dospit ideea doi ani si ceva pana a luat forma si am lansat prima editie in noiembrie anul trecut”, povesteste Piersinaru.