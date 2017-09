Antreprenorul Ovidiu Sandor organizeaza, in perioada 30 septembrie-5 noiembrie 2017, la Timisoara si Arad, a doua editie a bienalei Art Encounters. Art Encounters 2017 se desfasoara sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.

Concentrandu-se pe arta romaneasca, dar si pe o selectie extinsa de artisti internationali, bienala organizata de antreprenorul Ovidiu Sandor va fi punctul de intalnire cu publicul larg al artelor vizuale, timp de cinci saptamani, in 13 spatii expozitionale concomitent din Timisoara si Arad. Art Encounters 2017 reuneste peste 300 de lucrari in expozitiile principale si cuprinde o serie de evenimente colaterale, dar si un amplu program educational.Curatorii editiei sunt Ami Barak si Diana Marincu, care isi propun sa caute si sa inventarieze portiuni din realitatea cotidiana, urmarind modurile in care artistii contemporani se confrunta cu realitatea zilnica, devenita din ce in ce mai instabila. Precum in romanul lui George Perec, La vie mode d’emploi [Viata – mod de intrebuintare], expozitia centrala va prezenta fragmente, personaje si situatii, povesti de o zi si de o viata.

Printre cei 150 de artisti prezenti la Art Encounters 2017, organizata de Ovidiu Sandor, se regasesc: Anca Benera & Arnold Estefan, Irina Botea Bucan, Pavel Braila, Camille Henrot, Mary Reid Kelley, David Maljkovic, Olivia Mihaltianu, Roman Ondak, Miklos Onucsan, Anri Sala, Mircea Suciu, Mona Vatamanu & Florin Tudor. toate detaliile sunt disponibile va invitam pe www.artencounters.ro. Alaturi de artisti romani, vor expune artisti internationali de renume. Editia din acest an se remarca sT printr-un numar ridicat de artisti tineri.

Art Encounters, manifestare organizata de Ovidiu Sandor, se va desfasura in mai multe spatii din Timisoara si Arad, conectand cele doua orase, dar si cartiere sau comunitati diferite pe traseul parcurs. Expozitia centrala, Viata – mod de intrebuintare, va avea loc in cinci spatii: Muzeul de Arta Timisoara, Muzeul de arta Arad, Halele Timco, dar si doua locuri noi pe harta bienalei: Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi” – fostul depou RATT de pe bulevardul Take Ionescu – si Casa ISHO, aflata in proximitate. Un eveniment temporar va avea loc la Uzina de apa Urseni. Alaturi de aceste spatii, expozitiile invitate, proiectele galeriilor partenere, proiectiile si atelierele cu artistii se vor desfasura la Casa Artelor, Cantina de la Colegiul Tehnic Ion Mincu, CALINA Spatiu de Arta Contemporana, Galeria Jecza, Fundatia Triade, Fabrica de Tigari, Bastionul Maria Theresia, Galeria Calpe, AMBASADA, Libraria La Doua Bufnite, Cinema Arta Arad.

Fundatia Art Encounters este o institutie culturala independenta, infiintata in 2015 de catre antreprenorul Ovidiu Sandor. Proiectele fundatiei au in prim-plan sustinerea artei contemporane din Romania si consolidarea scenei de arta la nivel national si international. Printre obiectivele sale se numara: promovarea productiei artistice contemporane, incurajarea diverselor practici artistice participative, dezvoltarea de noi forme de expresie artistica, organizarea de expozitii, derularea de programe educationale, publicarea de carti si albume de arta contemporana.

Art Encounters este organizat de Fundatia Art Encounters, impreuna cu Primaria Municipiului Timisoara, Directia Judeteana pentru Cultura si Fundatia Triade. Evenimentul se bucura de sustinerea Raiffeisen Bank (Sponsor principal), Hella (sponsor al Programului Educational), Fundatia Hategan (sponsor al Programului Family), ELBA, Fundatia Eta2U, Agasi, Helpline, AD Profial.

Galerii partenere: Calina Spatiu de Arta Contemporana, Galeria Calpe, Galeria Jecza. Parteneri culturali: Asociatia Timisoara Capitala Culturala, Institutul Francez, Centrul German, Ordinul Arhitectilor din Romania, Muzeul de Arta Timisoara, Muzeul de Transport Public Corneliu Miklosi. Proiectul este cofinantat de Administratia fondului cultural national si realizat cu sprijinul Aeroportului International ”Traian Vuia” Timisoara, Aquatim si Prospero.