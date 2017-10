Daca vremea schimbatoare nu te-a convins sa parasesti Bucurestiul pentru peisaje montane, weekendul acesta se anunta plin de evenimente pentru locuitorii Capitalei, iar noi, ca de obicei, venim in ajutorul tau cu o selectie a celor mai importante evenimente care au loc zilele acestea in Bucuresti.

De la concerte (Zdob si Zdub, Luna Amara), festivaluri de filme (Bucharest Film Awards 2017, Les Films de Cannes a Bucarest 2017), evenimente gastronomice (Street Food in the Park – Parklake Autumn Edition), targuri vestimentare (Dichisar), iata cele mai importante evenimente care au loc zilele acestea in Bucuresti.

Evenimente in Bucuresti in weekend

Zdob si Zdub - Beraria H

Vineri seara, incepand cu ora 23:15, baietii de la Zdob si Zdub concerteaza la Beraria H in ritm de "hardcore moldovenesc". Daca vrei sa ii asculti live, mai gasesti bilete online, la pretul de 40 lei, 60 lei sau 90 lei. Mai multe detalii despre eveniment, aici.

Luna Amara - Quantic Club

Tot diseara are loc concertul Luna Amara, la clubul Quantic, unde trupa isi va lansa videoclipul piesei "Nu stiu, nu iau, nu sunt" ce face parte de pe viitorul album ce va aparea anul viitor. Mai gasesti bilet doar la intrare, la pretul de 40 lei. Detalii despre eveniment, aici.

Maximum Rock Festival

Weekendul acesta Arenele Romane gazduiesc o noua editie Maximum Rock Festival. Trupele care vor concerta in cele doua zile sunt: Sodom, Haggard, Moonsorrow, Nightmare, For the Wicked, Shade Empire, Stage of Reality, Anvision, Hypersonic, Anuryzm si Vlad in Tears.

Mai sunt disponibile bilete de o zi la pretul de 115 lei sau abonamente la 160 lei. Poti afla aici mai multe informatii despre festival.

Old Grave Fest - fabrica

Clubul fabrica gazduieste weekendul acesta o serie de concerte in cadrul Old Grave Fest. Slicer, Hellripper, Extirpation, Undergang, Wolfbrigade, Sarinvomit, Craven Idol, Embrace of Thorns si Necrophobic sunt cateva dintre trupele anuntate. Mai gasesti bilet la pretul de 75 de lei pentru o zi de festival sau abonament la 140 lei. Detalii despre eveniment, aici.

Afterlife X The Mission

Conceptul Afterlife ajunge in Romania pe 14 octombrie si aduna un super line-up: Tale Of Us, Maceo Plex, Patrice Bäumel si Vaal. Dupa succesul inregistrat in Ibiza si numeroase show-uri in intreaga lume, Sala Polivalenta va gazdui sambata concertele artistilor techno. Mai gasesti bilete online la pretul de 60 lei si la intrare la pretul de 80 si 150 lei (VIP). Mai multe informatii despre eveniment gasesti aici.

Les Films de Cannes a Bucarest 2017

Ajuns la a opta editie, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei, Les Films de Cannes a Bucarest are loc in perioada 13-22 septembrie in patru locatii din Bucuresti: Cinema PRO, Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Taranului Roman si Cinemateca Eforie.

Biletele pentru editia din acest an a Les Films de Cannes a Bucarest se vand pe Eventbook.ro si in reteaua Eventbook, iar pretul unui bilet este de 15 lei. Programul complet si mai multe detalii despre filme si invitati sunt disponibile aici.

Bucharest Film Awards

Festivalul international de film independent Bucharest Film Awards are loc in acest weekend in locatii precum Unteatru, The Institute, Centru si Copper’s Pub. 50 de filme din peste 40 de tari vor fi proiectate in cele trei zile de festival. Intrarea este libera, iar detalii despre eveniment gasesti aici.

Street Food in the Park - ParkLake Autumn Edition

A doua editie a festivalului Street Food in the Park are loc weekendul acesta in parcul IOR din sectorul 3, locul unde mancarea se imbina cu muzica. Food line-up include nume precum BeanZ Café, Betty Ice, Big John Foodtruck, Burger Peter Lounge, Crepes Charmees, Delicii pe Roti Waffles & Coffee, La Finca Alioli, Meat Busters, Placinte Boieresti, Say Cheese Food Truck, Steakaway, Switchmorn si Za German - WurstWagen. In cele trei zile ale festivalului The Motans, Golan si Culese din Cartier Showcase vor concerta, incepand cu orele 19:00. Gasesti aici mai multe informatii despre eveniment.

Dichisar - Fun, Food & Sisterhood

Mai mult decat un simplu targ vestimentar, Dichisar este un loc de shopping, networking, food si fun. 50 de creatori romani isi expun creatiile, insa evenimentul se lasa si cu muzica buna, cadouri surpriza, stat la povesti si tot ce mai trebuie pentru un weekend memorabil. Asa promit organizatorii! Detalii, aici.

Sursa foto: Yvette de Wit/Unsplash.com