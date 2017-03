”TVR nu mai are restante catre Fisc care sa mai justifice sechestrarea bunurilor, acestea au fost platite”, au precizat surse consultate de News.ro.

In luna februarie a acestui an, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF a pus sechestru pe bunuri ale televiziunii publice in valoare totala de aproape 150 de milioane de lei, pentru garantarea recuperarii restantelor bugetare ale acesteia.

Inspectorii Fiscului au pus gaj pe active dintre cele mai diverse ale TVR, de la echipamente de telecomunicatii in valoare de zeci de milioane de lei la celebrele porti de acces in incinta institutiei din strada Ermil Pangrati si din Calea Dorobanti, scrie Profit.ro.

Potrivit ultimelor informatii oficiale disponibile la 30 septembrie 2016, Societatea Romana de Televiziune (SRTv) datora in total bugetelor statului peste jumatate de miliard de lei.

Inspectorii ANAF au incheiat cinci procese-verbale de sechestru cu bunuri ale TVR, punand gaj pe active in valoare estimata totala de aproape 150 de milioane de lei.

Patru dintre cele cinci documente mentioneaza tipul generic de active sechestrate si valoarea totala estimata a acestora. Astfel, Fiscul a pus sechestru pe 3.543 de "echipamente" in valoare totala estimata de 87,52 milioane lei, 1.382 de "mijloace fixe-garantii-echipamente" estimate la 44,68 milioane lei, 774 de "mijloace fixe-garantii-tehnica de calcul" de circa 8 milioane lei, plus 798 de "mijloace fixe-tehnica de calcul" de 6,18 milioane lei.

Al cincilea proces-verbal de sechestru contine lista detaliata a unui numar de 59 de bunuri diverse ale TVR gajate de ANAF. Printre ele – "poarta acces metalica comanda electrica Pangrati", la valoarea estimata de circa 1.500 lei. Nu a scapat de sechestru nici "poarta acces metalica comanda electrica Dorobanti", estimata insa la doar 81 de lei.

Cel mai scump activ enumerat in acest ultim proces-verbal de sechestru este o platforma de antena de satelit de 9 metri, estimata la circa 555.000 de lei. Pe lista mai sunt incluse elemente de mobilier, grilaje metalice, instalatii de alimentare cu energie electrica, rezervoare, cabluri, cabine, containere, centrale termice si garaje.

In perioada 2009-2015 inclusiv, TVR a cumulat pierderi nete totale in suma de peste 620 milioane lei. Cele mai mari pierderi au fost inregstrate in 2010, 2011 si 2012, iar singurul an cu profit a fost 2013, cu un rezultat pozitiv de 3,17 milioane lei. In 2015, TVR a reusit sa-si reduca pierderile cu peste 70%, de la 81,58 milioane lei in 2014 la 24,21 milioane lei. La finalul lui 2015, SRTv avea datorii totale de peste 680 milioane lei.

De la 1 februarie a fost abrogata taxa TV si cea radio, prin intrarea in vigoare a legii PSD de eliminare a unui numar de 102 taxe nefiscale. Taxa TV a fost inlocuita cu finantarea direct de la bugetul de stat. Legea initiata de liderul PSD Liviu Dragnea prevede ca "Prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare".

In consecinta, bugetul TVR pe 2017, aprobat de Guvernul Grindeanu si votat de Parlament, este de peste 7 ori mai mare decat cel aferent anului trecut, fiind majorat de la 124,7 milioane lei la nu mai putin de 950 milioane lei. Cea mai mare crestere este cea de la rubrica "plati efectuate in anii precedenti si achitate in anul curent", capitol prin care se platesc datoriile din anii trecuti, concluzia publica rezultata de aici fiind ca Guvernul va plati datoriile televiziunii publice.

In toamna anului trecut, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au fost in control la TVR, unde au verificat suspiciuni privind posibile infractiuni comise prin incheierea de catre reprezentantii televiziunii publice a unor contracte de prestari servicii. Anterior, in vara lui 2015, ANAF a pus poprire pe conturile TVR timp de 10 zile, pentru o datorie in suma de 10,3 milioane lei. Conturile televiziunii publice au fost deblocate dupa achitarea datoriei.