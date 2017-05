Amalia Picu a ales in urma cu doi ani sa renunte la mediul corporatist si sa isi indeplineasca un vis din liceu, acela de a construi ceva „mare” acasa, in Transilvania. Astfel, cu opt ani de experienta in zona comunicarii de brand, a relatiilor publice si a consultantei in comunicare a decis sa lase Bucurestiul, acest „El Dorado” in marketing, pentru „un nou-nascut in domeniu”, respectiv Sibiu.

Amalia Picu, 30 de ani, are peste opt ani de experienta in zona comunicarii de brand, a relatiilor publice, a consultantei in comunicare, precum si in strategii si implementari de campanii integrate pentru clienti din domenii variate: de la organizatii non-profit, la industria FMCG sau de la business-uri digitale, la branduri de cosmetice. Ultima pozitie ocupata in cadrul unei multinationale a fost cea de coordonator PR corporate in cadrul Avon, cel mai mare jucator din industria de cosmetice din Romania.

„Curajul (in primul rand), pasiunea pentru PR si domeniul comunicarii si, nu in ultimul rand, perseverenta s-au dovedit pentru mine a fi mixul perfect pentru pasul pe care l-am facut spre lumea antreprenoriatului, in urma cu 2 ani. Astfel, dupa 6 ani de proiecte variate, frumoase dar si grele, campanii care au implicat foarte multa munca, echipe de oameni minunati si rezultate pe masura, am simtit si am stiut ca a venit momentul pentru next level: business-ul propriu. In mix am mai adaugat: visul din liceu de a realiza <<ceva big>> acasa, in Transilvania, flexibilitatea, adaptabilitatea si asumarea riscurilor (in al doilea rand). Pasiunea pentru comunicare a ramas aceeasi, doar angajatorul s-a schimbat: am deschis la Sibiu OLIV Group, agentie de marketing & comunicare, care ofera servicii integrate si multidisciplinare de comunicare”, a detaliat pentru wall-street.ro Amalia Picu.

Printre proiectele gestionate pana acum de compania pe care a infiintat-o se numara Arena Platos Paltinis, unul din cele mai complexe si active mountain resort-uri din Romania (evenimente proprii, complex de ski, iarna, si funpark, vara), Oliv Events, agentie-boutique de stilizare si organizare de evenimente, si Media Music Awards, unul dintre cele mai importante evenimente ale industiei muzicale romanesti.

„Piata de comunicare din Sibiu este comparabila cu un newborn si cred ca provocarea majora este sa identifici corect nevoile de marketing ale clientilor locali si sa le corelezi cu solutii creative in bugete optimizate, incomparabil mai mici cu cele ale clientilor din Capitala. Desigur, nu este deloc usor sa le organizez, mai ales ca la Sibiu nu exista atat de multe <<rotite>> ale procesului de comunicare, ca in Bucuresti, si nici bugetele de acolo. De asemenea, cineva spunea ca atunci cand esti antreprenor nu ai program de lucru si ca business-ul face parte din tine. Intr-adevar, eforturile depuse sunt considerabile, dar este ceea ce imi doresc si ma bucur de faptul ca rezultatele sunt pe masura’, a mai spus Amalia.

Daca ar fi sa compare Sibiul cu Bucurestiul din punct de vedere al activitatii in marketing, antreprenoarea vorbeste despre primul oras ca fiind „nou-nascutul”, iar Bucurestiul – „adultul”.

„Clujul este si el in zona, ca adolescent timid. Piata de comunicare si marketing de la Sibiu este restransa. Avem putine exemple de actori locali care investesc intr-o comunicare de brand unitara si o strategie de PR pe termen lung si, de asemenea, putini care atribuie o importanta strategiilor pe termen lung. Ceea ce face <<jocul>> si mai incitant si, de fapt, discutam despre mediul propice pentru oportunitati de new business”, a explicat Amalia Picu.

La nivel local, lucrurile au inceput sa devina mai active in zona de digital, investitiile in social media crescand anual.

„Sibiul este un oras minunat, al carui piata de evenimente abunda in concepte creative si evenimente cu traditie: Festivalul de Teatru, Media Music Awards, Festivalul de Film TIFF, Airfield, Targul de Craciun, Astra Film Fest, ArtMania, Rebull Romaniacs, Festivalul de Jazz, Transilvania Tattoo Expo, Turul Ciclist al Sibiului fiind doar cateva dintre ele. In aceasta zona se respira cultura, aproape fiecare sfarsit de saptamana marcheaza un eveniment/ festival. Cu siguranta, activitatea de organizare de evenimente este la fel de intensa ca in Bucuresti (poate chiar mai intensa, avand in vedere numarul acestora). Dintre lucrurile bune care se intampla in aceasta zona vs Bucuresti amintesc: accentul deosebit pus pe cultura si educatie culturala, in detrimentul conceptelor comerciale, oferirea accesului gratuit in 80% din cazuri si atragerea unui public regional si national”, a mai punctat Amalia.

La capitolul imbunatatiri in zona de comunicare si marketing, fondatoarea OLIV vorbeste despre componenta strategica a campaniilor, proiectele dedicate de branding sau implementarea campaniilor de marketing, per ansamblu.