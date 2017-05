Acesta este cel de-al treilea val de artisti anuntat de organizatorii festivalului ce va avea loc la Marea Neagra. Jason Derulo si Rita Ora vin in premiera in Romania, in timp ce trupa britanica Years&Years si Ella Eyre se afla pentru a doua oara in Romania. Aceasta din urma a concertat in cadrul celei de-a doua editii a festivalului Untold, la Cluj.

Peste 20.000 de abonamente s-au vandut in mai putin de o luna, iar organizatorii estimeaza ca festivalul va fi sold out inca de la prima editie. Primele 5.000 de bilete au fost vandute la pretul redus de 200 lei plus taxe, insa pana miercuri, 31.05, fanii mai pot achizitiona abonamente la pretul de 225 de lei plus taxe. Incepand cu luna iunie pretul abonamentelor va creste, cel final fiind de 420 lei plus taxe, iar abonamentele VIP fiind disponibile incepand de la 600 de ron plus taxe.

Printre ceilalti artisti care vor veni pe litoralul romanesc se numara Dua Lipa, Tiesto, Fatboy Slim, Afrojack, Sam Feldt, KSHMR, Benny Benassi, Nicky Romero, Fedde Le Grand, Ferry Corsten, Tujamo, Lost Frequencies, Danny Avila, Rudimental, Wilkinson, Foreign Beggars, Netsky, Zeds Dead, DubFX, Mike Perry si Klangkarussell,Nina Kraviz, Sven Vath, Sasha, Gui Borrato, Joris Voorn, Mathias Tanzmann, Butch, Marc Romboy, Dorian Paic, Carola Pisaturo, Einzelkind, Cezar, Dan Andrei, Nico Stojan, Priku, Praslea, Herodot, Dorisburg, Cab Drivers, Dubtil, SIT, DJ Sprinkles, Mall Grab, Hunee, Soichi Terada, Young Marco, Dekmantel Soundsystem, San Proper, Gerd, Makam, Blond:ish, Jan Blomqvist, HVOB, Nightmares On Wax, Maribou State, Kozo, Rampue, Nicola Cruz, Nu, Thugfucker.

Evenimentul va dura trei zile si va avea loc pe una dintre cele mai mari plaje din Constanta, Reyna, care masoara peste 200.000 metri patrati si care va gazdui sapte scene. Peste 150.000 de persoane sunt asteptate sa participe la prima editie a Neversea.

Festivalul Neversea este cel de-al doilea astfel de eveniment organizator de creatorii Untold si aduce pe malul Marii Negre peste 100 de artisti internationali de top, atat nume celebre care au concertat la Cluj, cat si artisti care vin pentru prima oara in Romania.