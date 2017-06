Infiintata in anul 1897 la Stuttgart, Ernst Klett Verlag este o editura germana de traditie care a reusit sa se impuna in ultimele decenii pe mai multe piete internationale.

Grupul editorial Art a dezvoltat de-a lungul timpului mai multe branduri de auxiliare didactice, precum Clubul Matematicienilor sau Caietul inteligent, serii care, impreuna cu celelalte manuale si materiale de studiu alcatuiesc un sprijin real pentru mai multe generatii de elevi, incepand cu clasa pregatitoare si pana la sustinerea examenului de bacalaureat. Art Educational a promovat, in cei 16 ani de existenta, profesorul activ si accentul pe elev, elementele cheie ale unei calitati durabile in educatie.

Art Klett iti propune sa continue toate aceste demersuri, investind inca si mai multa energie, inca si mai multe resurse, pentru a aduce invatamantul romanesc la un nivel superior, european.

Subfinantarea, interventia politicului, lipsa accesului la formare europeana sunt factori care au afectat constant invatamantul romanesc, asa incat cadrele didactice, parintii si elevii au nevoie de un partener de nadejde in educatie. In plus, cum tinerele generatii isi desavarsesc educatia in Europa, o educatie cu metode, tehnici si materiale de nivel european, construita de data aceasta in Romania, nu poate fi decat un eveniment de bun augur pentru viitor.

Grupul Klett, unul dintre liderii mondiali ai cartii cu profil educational, are sediul central in Germania si detine participatii in peste 67 de companii, in 33 de locatii din 15 tari. In anul 2016, acestea au adus pe piata peste 3.490 de noi publicatii (dintr-un total de 47.100 de titluri disponibile), au asigurat 3.605 locuri de munca si au generat o cifra de afaceri de 537 milioane euro.

Grupul Klett raspunde nevoii tot mai pregnante de materiale de predare interactive printr-o gama bogata de manuale digitale, panouri interactive, software de aplicatii si o platforma online pentru pregatirea lectiilor.

Grupul Editorial ART, infiintat in anul 2001, la Bucuresti, a dezvoltat patru imprinturi majore dedicate unor categorii de public diferite si un segment intreg dedicat cartii cu profil educationa: Editura Arthur, care se adreseaza copiilor cu varste cuprinde intre 0 si 14 ani, Editura YoungArt, concentrata pe segmentul adolescentilor, Editura Paladin, axata pe genuri precum fantasy, sci-fi, noir si crime, Editura Art, cu o gama larga de genuri, de la clasici ai literaturii, la texte teoretice majore, pana la literatura contemporana de ultima ora si titluri originale apartinand scriitorilor autohtoni si Art Educational, ce detine in portofoliu manuale si auxiliare pentru cele mai importante discipline ale claselor 0-XII (matematica, romana, istorie, geografie, biologie, engleza, franceza, germana, fizica, chimie), culegeri pentru cele mai importante teste si examene pe care elevii le au de sustinut in timpul scolii (evaluarile nationale, bacalaureatul), precum si caiete de vacanta, antologii de lecturi suplimentare, atlase sau ghiduri ale profesorului.

