Odata cu 1 martie, Guvernul pare dispus sa elimine TVA-ul pentru achizitiile de locuinte a caror valoare nu depaseste 100.000 euro, ceea ce constituie o veste buna, atat pentru industria constructiilor si dezvoltatorii imobiliari, cat si pentru potentialii cumparatori de locuinte. In acelasi timp, cei interesati sa cumpere o locuinta sau sa construiasca una noua prin intermediul programului guvernamental Prima Casa 2017 trebuie sa stie faptul ca, in acest an, si procentele de garantiei oferite de stat s-au schimbat.

Astfel, daca locuintele noi, adica cele receptionate cu cel mult cinci ani inainte de data solicitarii creditului garantat, cele consolidate in ultimii 5 ani sau cele care vor fi construite, sunt garantate cu 50% din valoarea creditului, in ceea ce priveste apartamentele si casele vechi, garantia coboara la 40%. Aceasta situatie a pus deja presiune pe cresterea avansului solicitat de catre bani pentru creditele acordate in 2017 prin programul Prima Casa.

Astfel, cu toate ca legislatia in vigoare prevede pentru creditele Prima Casa un avans de 5%, incepand cu luna februarie, ING Bank a marit avansul la Creditul Prima Casa de la 5% la 10%, iar "multe alte banci i-ar putea urma exemplul", ne spune Gabriel Cretu, Managing Partner al brokerului de credite Adwisers. "Depinde de interpretarea individuala a bancilor in ceea ce priveste modificarile aduse programului Prima Casa in acest an".

Seful Adwisers arata ca doar Raiffeisen Bank si ING Bank au dat startul programului in conditiile in care dispun de fonduri de anul trecut. "BCR primeste dosare doar pentru preaprobare financiara si vor inainta cu analiza juridica si evaluare, cand vor primi efectiv fonduri".

BCR a declarat, momentan, in mod neoficial, pana la primirea efectiva a modificarilor, ca vor pastra avansul de 5%. Dar, daca procentul de garantare se va traduce, in final, la toate bancile printr-un avans de 10% la Prima Casa, atunci linia de demarcatie fata de un credit ipotecar cu avans de 15% se subtiaza puternic. Astfel, Guvernul va putea renunta mai usor la Prima Casa.

Prima Casa 2017, mai avantajos pentru locuinte noi

Creditele Prima Casa pentru achizitia de locuinte noi sau consolidate merg pana la 66.500 euro, in timp ce creditul maxim acordat pentru locuintele vechi ramane la 57.000 euro. Prin urmare, sunt mai avantajati cei care cumpara sau construiesc o locuinta noua, decat ceilalti, insa avansul cu care cumparatorul trebuie sa contribuie pentru a putea contracta un astfel de imprumut a ramas acelasi si în 2017.

In ceea ce priveste, modificarea garantiilor Prima Casa, Gabriel Cretu apreicaza ca "probabil statul vrea sa incurajeze constructia de locuinte noi, care atrage dupa sine o dezvoltare atat a sectorului constructii, cat si a industriilor adiacente".

Intrebat daca ar trebui eliminata dependenta de Prima Casa sau nu, seful Adwisers spun ca "in mod normal da, insa este evident ca bancile nu isi vor asuma riscuri suplimentare, peste un anumit nivel. Cu alte cuvinte, fara ajutorul Statului, e greu de presupus ca intr-o economie relativ stabila cum e cea a Romaniei, apetitul de risc sa creasca pana la pragul de 95%. Ramane de vazut cum mofidifica bancile accesul la programul Prima Casa, in final. Lasand la o parte Prima Casa, cred ca va merge mai bine finantarea ipotecare, deoarece bancile au redus avansul".

Prima Casa primeste garantii de 2,5 MLD. pentru 2017

In 2016, plafonul de garantii pentru Prima Casa a fost suplimentat de trei ori. Initial, pentru 2016, Statul alocase un plafon de garantare de 1,69 miliarde de lei, in care erau incluse si fonduri ramase din 2015, iar prima suplimentare a avut loc in luna mai. Astfel, la plafonul mentionat au mai fost adaugati 500 milioane lei. Ulterior, o a doua alocare suplimentara a avut loc in luna octombrie, moment in care au intrat 500 milioane lei, iar ultima suplimentare a fost aprobata in decembrie, de doar 250 milioane lei. Odata cu ultima suplimentare pe 2016, a fost prevazut si faptul ca fondurile nealocate sau neutilizate vor fi utilizati in 2017.

In cadrul proiectului de Hotarare de Guvern elaborat de Ministerul Finantelor a fost propus un plafon de garantare in valoare de 2,5 miliarde lei pentru anul 2017, situat insa sub cel alocat in 2016. Anul trecut, plafonul alocat a fost de 2,94 miliarde lei, din care au ramas neutilizati peste 175 milioane de lei, bani ce vor utilizati, asa cum am mentionat mai sus, pentru emiterea de garantii in 2017. Acest plafon de garantare neutilizat permite bancilor care mai au fonduri de anul trecut sa acorde credite Prima Casa in valoare de peste 351 milioane de lei lei.

Pentru garantiile care se acorda in semestrul I al anului 2017, nivelul comisionului este de 0,45% pe an, in scadere de la 0,49% cat a fost anul trecut, aplicat la soldul garantiei acordate de FNGCIMM in numele si in contul statului.

