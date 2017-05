Digi Communications (proprietarul RCS&RDS) s-a alaturat saptamana trecuta companiilor romanesti care recent au scos la vanzare actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Istoria ultimilor patru ani arata ca micii investitori care au cumparat actiuni in astfel de oferte au castigat bani, in special datorita discount-urilor oferite, insa au existat si exceptii.

Data ofertei Pret final oferta *Pret platit de micii investitori Castig/pierdere pentru investitorii care au vandut: Medlife (Discount 5%) In prima zi Dupa prima luna Ieri (2 mai 2017) Dec. 2016 26 lei/actiune 24,7 lei/actiune +7,7% +4,8% +26,7%

Medlife (M), cel mai mare operator de servicii medicale din Romania, s-a listat in decembrie anul trecut pe bursa, obtinand de la marii investitori institutionali 26 lei/actiune. Investitorii persoane fizice care au cumparat in primele patru zile ale IPO-ului au avut un discount de 5% fata de pretul final, platind astfel 24,7 lei/actiune.

In prima zi de tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, actiunile Medlife au inchis la un pret de 26,6 lei, ceea ce inseamna ca micii investitori care au vandut imediat dupa listare au castigat 7,7%.

O luna mai tarziu, actiunile Medlife au inregistrat evolutii slabe pe bursa, astfel ca randamentul a scazut la 4,8% fata de pretul de IPO platit de investitorii persoane fizice. Actiunile companiei de servicii medicale au revenit pe trend crescator in prezent, astfel ca daca un investitor care a cumparat in IPO si-ar fi vandut ieri tilurile ar fi castigat un spectaculos 26,7%.

Data ofertei Pret final oferta *Pret platit de micii investitori Castig/pierdere pentru investitorii care au vandut: Electrica (Discount 5%) In prima zi Dupa prima luna Ieri (2 mai 2017) Iun. 2014 11 lei/actiune 10,45 lei/actiune +7,6% +5% +35,8%

Electrica a generat un interes moderat din partea micilor investitori romani, dar in timp s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune si sigure investitii ce puteau sa fie facute intr-un IPO desfasurat pe BVB in ultimii ani.

Electrica a generat pentru investitori castiguri de 7,6% in prima zi, de 5% in prima luna si de 35,8% de la listare (iunie 2014) si pana in prezent. Toate aceste randamente nu iau in calcul si distributiile constante de dividende pe care compania de utilitati le-a realizat de cand a venit pe bursa, si care in general mai aduc castiguri de inca 3 - 6% in fiecare an.

Data ofertei Pret final oferta *Pret platit de micii investitori Castig/pierdere pentru investitorii care au vandut: Romgaz (Discount 5%) In prima zi Dupa prima luna Ieri (2 mai 2017) Oct. 2013 30 lei/actiune 28,5 lei/actiune +21% +21% +9,2%

Romgaz s-a listat pe bursa la finalul anului 2013, oferta publica initiala desfasurata de producatorul de gaze naturale generand un interes imens din partea investitorilor romani persoane fizice. Mai exact, micii investitori au trimis ordine de cumparare in valoare de circa 3,9 miliarde lei, in conditiile in care transa de actiuni care li se oferea valora doar 260 mil. lei. Subscrierile trimise de investitorii persoane au fost astfel de 17 ori mai mari decat transa care li se oferea si de doua ori mai mari decat toata oferta de actiuni.

La capitolul castiguri, IPO-ul Romgaz s-a dovedit profitabil pentru investitori in prima faza, dupa care a urmat o lunga perioada in care titlurile companiei au scazut puternic, afectate de pesimismul international din piata petrolului si a gazelor naturale. In prezent, Romgaz a reusit sa recupereze pierderile din ultimii ani si se tranzactioneaza la un pret mai mare decat cel din IPO.

Data ofertei Pret final oferta *Pret platit de micii investitori Castig/pierdere pentru investitorii care au vandut: Nuclearelectrica (Discount 8%) In prima zi Dupa prima luna Ieri (2 mai 2017) Sept. 2013 11,2 lei/actiune 10,3 lei/actiune +11,9% +10,2% -34,9%

Nuclearelectrica (SNN) a fost singurul IPO care s-a dovedit a fi pierzator pentru investitorii pe termen lung. Singurii care au profitat de oferta companiei au fost romanii care au vandut in primele zile dupa listarea pe bursa, ulterior actiunile SNN inregistrand evolutii slabe.

Romgaz se tranzactioneaza in momentul de fata la un pret cu 35% mai mic decat cel pe care l-au platit investitorii persoane fizice in IPO, iar perspectivele sunt in continuare negative.

Data ofertei Pret final oferta Pret platit de micii investitori Castig/pierdere pentru investitorii care au vandut: Digi Communications (Discount 7%) In prima zi Dupa prima luna Ieri (2 mai 2017) Apr - Mai 2017 N/A N/A N/A N/A N/A

Oferta Digi Communications se desfasoara in perioada 28 aprilie – 10 mai, proprietarul RCS&RDS fiind de mult asteptat pe Bursa de Valori Bucuresti. Analistii locali considera ca oferta ar putea sa fie o oportunitate pentru investitorii persoanele fizice care vor sa profite de discount-ul de 7% oferit pana pe 5 mai, insa atrag atentia ca actiunea Digi pare destul de scumpa avand in vedere gradul de indatorare al companiei .

*Au fost luate in calcul preturile cu cel mai mare discount (oferite investitorilor care au subscris in general in primele 3-4 zile ale ofertelor)

