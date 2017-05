Programul Prima Casa a luat startul in acest an cu un plafon de garantare de 2,5 miliarde de lei, buget suplimentat cu garantiile neutilizate anul trecut in valoare de 175 de milioane de lei. Desi conditiile de creditare sunt reglementate prin lege si, ca urmare, fiecare banca trebuie sa tina cont de acestea la acordarea finantarilor, exista, totusi, cateva diferente, in special, in ceea ce priveste DAE, rata lunara si suma total de rambursat.