Suma medie solicitata pentru apartamentele disponibile spre vanzare la nivel national (noi si vechi) s-a majorat cu 6,7% in prima jumatate a acestui an, pana la 1.120 de euro pe metru patrat util (fata de 1.050 de euro pe metru patrat util la finele lui decembrie 2016), potrivit indicelui Imobiliare.ro. Locuintele noi insa s-au scumpit vizibil mai mult. O crestere de doua cifre - cea mai mare dintre cele sase centre regionale monitorizate - a avut loc in Cluj-Napoca; in pofida unei tendinte initiale de temperare, pretentiile vanzatorilor din acest oras au consemnat un salt important spre jumatatea anului, in special pe segmentul nou.