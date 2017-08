Cu o singura exceptie, marjele de negociere pentru apartamentele scoase la vanzare in marile orase ale tarii sunt mai reduse in trimestrul al doilea din 2017 comparativ cu perioada similara a anului trecut. Acesta nu este decat un semn in plus al presiunii actuale asupra cresterii preturilor la locuinte, generate de concurenta stransa pe ofertele existente in piata, potrivit unui raport realizat de catre AnalizeImobiliare.ro, platforma de cercetare a Imobiliare.ro.