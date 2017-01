Toti cautam sa fim virali – fie ca punem o poza pe Facebook, fie ca facem live streaming sau incarcam un clip pe YouTube. Daca insa persoanele fizice nu investesc prea mult in aceasta activitate, companiile majore invart uneori milioane de euro in incercarea de a “se face auzite” in zgomotul retelelor online. Am stat de vorba cu Emilia Branzan, de la Google Romania, pentru a afla “reteta” unei reclame care se viralizeaza pe cea mai mare platforma video din lume.

Emilia Branzan este industry manager pe zona de branding a YouTube, lucrand cu companii mari si multinationale, precum P&G, Unilever, dar si zona de retail (Lidl, Cora, Carrefour), sau telecom. Ea ofera consultanta pe zona de digital, pentru a sprijini clientii in realizarea de clipuri care sa se viralizeze si, pana la urma, sa sprijine in branding-ul companiilor.

WALL-STREET.ro: Ce urmeaza pe 2017, la nivel de best practices?

Emilia Branzan: Mobile-ul, in mod clar. In Romania, traficul pe YouTube de pe mobil a depasit 50% si, la nivel global, va depasi 70-80% in 2018. Deci advertiserii trebuie sa gandeasca clipurile pentru device-uri mobile.

W-S.ro: Ce inseamna acest lucru? Cum trebuie adaptat un clip gandit pentru mobile, vs. Web?

EB: Pe mobile…chiar te uiti la ecran, nu esti distras atat de usor, esti mai focusat. Astfel, este cu atat mai important ca mesajul transmis in reclama sa fie inovativ, creativ. Noi ne ocupam, printre altele, si pe a optimiza partea de creatie, astfel incat internautul sa fie atras si sa urmareasca mai departe.

W-S.ro: Da-mi cateva idei creative.

EB: In primul rand, surprinde. “The power of unexpected”. De exemplu, incepi reclama intr-un fel si finalul este complet surprinzator. In al doilea rand, puterea “vietii reale”, chestiuni de care se lovesc oamenii frecvent. Este o tendinta in domeniu, multi merg pe zona aceasta, a familiaritatii.

De exemplu, Nike a avut curajul si ideea de a face o campanie la nivel global, alaturi de baschetbalistul Kobe Bryant, imediat dupa ce s-a retras din NBA, folosindu-se de toate mesajele de “hate” pe care le-a primit de-a lungul carierei sale. Este, deci, un mesaj real, surprinzator, ancorat in realitate. Ideea si executia au fost excelente.

W-S.ro: Si pe plan local, ce a prins, recent?

EB: De exemplu o campanie Diageo, in care mai multi artisti au fost provocati sa cante creatii ale altor artisti romani care, la randul lor, le interpreteaza pe ale altora, si tot asa. Clientii sunt foarte interesati de viralizare, si incercam sa le oferim date statistice, tendinte si best practices pentru a reusi acest lucru.

Cum difera o creatie gandita special pentru YouTube, fata de una pentru TV

W-S.ro: Cate dintre clipurile de pe YouTube sunt realizate special pentru acest mediu?

EB: Unele sunt, altele nu – multe companii vin cu spot-urile de afara si doar le adapteaza. Creatiile gandite special pentru YouTube au abordare diferita.

W-S.ro: Cum sunt diferite?

EB: De exemplu, un spot pentru TV incepe, in general, cu un cadru larg, pentru context. Pe YouTube, incep cu un cadru mai strans, pentru a crea o relatie mai intima, mai apropiata de utilizator. Apoi, partea de engagement – la televizor nu ai cum sa masori, in timp ce pe YouTube ai statistici in timp real.

De asemenea, nu exista un raspuns ideal la intreabarea, pe care o primim des, “care este lungimea ideala a unui clip?”.

W-S.ro: Nu isi pierd rabdarea oamenii…?

EB: Din ce am observat, daca vin cu continut de calitate, se uita, indiferent de cat de lung este clipul. De exemplu EnOcean are un clip de 3 ore, numit “How to save 3 hours and 20 minutes”, si este in top cele mai viralizate si vizualizate clipuri! Sunt foarte multi care chiar s-au uitat la acel clip, curiosi fiind ce mai face personajul principal in acele ore.

De fapt, la nivel mondial, in perioada 2013-2015, nu a existat niciun clip care sa fi intrat in top leaderboards si care sa fi avut sub un minut. La TV, in mod tipic, clipurile sunt de pana la 30 de secunde.

W-S.ro: Si in Romania?

EB: In Romania, in topul pe 2016, sapte dintre clipuri sunt peste un minut, doua de 57 de secunde si unul singur are 25 de secunde. Deci…si noi ne incadram, in general, in tendintele internationale.

W-S.ro: Cum poti adapta un clip realizat pentru TV, pentru a se preta si pe YouTube?

EB: De exemplu, poti sa il dinamizezi – reduci din lungimea lui sau, invers, lasi clipul de sub 30 de secunde pentru televiziuni si pui versiunea extended pe YouTube – operatorii telecom fac asta, de exemplu.

Cat de mult conteaza calitatea productiei

W-S.ro: Cat de mult pun accent companiile pe calitatea productiei?

EB: Calitatea conteaza si ea, dar mai mult conteaza conceptul, creatia. Daca nu esti Nike si ai milioane de dolari, mergi pe un concept care sa prezinte realitatea – poti sa filmezi si cu mobilul, doar sa fie autentic. Vloggerii, de exemplu, merg mult pe realitate si multi dintre ei au inceput cu echipamente slabe.

(Top 10 cele mai populare reclame din Romania, 2016)

W-S.ro: De ce ar alege corporatiile (si) YouTube pentru promovare?

EB: In primul rand, pentru ca pe YouTube ating o categorie de varsta, tinerii, care nu se mai uita la televizor – sau nu atat de mult ca inainte. Ei sunt permanent cu telefonul in mana si daca, de exemplu vor sa vada finalistii de la X Factor sau Vocea Romaniei, tot pe YouTube se uita.

W-S.ro: Incearca televiziunile sa faca live streaming pe YouTube?

EB: Au fost ceva initiative din ce stiu, dar, sincer, nu stiu cum s-au finalizat. Oricum, in top cele mai virale video au fost si canalele emisiunilor de la Antena 1, de exemplu.

Ce doreste piata, ce doresc internautii sa gaseasca pe YouTube?

Companiile trebuie sa ia in seama, pana la urma, tendintele de pe piata – ce sunt interesati tinerii (si nu numai) sa afle de pe Internet, si cum pot livra continut, care sa le ajute si la branding?

Google Romania, prin Emilia Branzan, are ca scop sa ofere si insight-uri privind ce fac internautii pe YouTube. Multi cauta cate un produs pe Internet si apoi se duc pe YouTube pentru a afla informatii despre cum sa-l instaleze. Altii cauta review-uri si, din pacate, in limba romana nu prea exista. “De exemplu am mers catre jucatorii din telecom si le transmitem aceste informatii, si ei pot sa isi imbogateasca zona de continut online”.

Si, pana la urma, ce cauta romanii pe YouTube? Per total, 77% dintre internautii romani cauta informatii pe cea mai mare platforma video din lume.

Pornind de la aceasta pondere, 36% dintre ei cauta cooking, instructiuni de gatit, retete. 31% cauta informatii despre cum sa monteze/instaleze produse noi, 28% cum sa repare un produs, 27% review-uri si cumparari de produse. 24% dintre cei care intra pe YouTube din Romania cauta informatii despre machiaje – este o zona in crestere.

W-S.ro: Ce prioritati ai pentru 2017?

EB: In continuare mizam pe educarea pietei, sa ridicam calitatea continutului de pe YouTube. Dam sfaturi, atat pentru continut platit, cat si neplatit.

W-S.ro: Exista industrii carora NU li se preteaza continutul pe YouTube?

EB: Nu. Spre deosebire de search display sau alte instrumente de publicitate, pentru YouTube nici nu trebuie sa ai un landing page, nu trebuie sa ai un site, pentru branding. Daca esti din industria instalatiilor, de exemplu, poti sa faci un clip despre cum repari o chiuveta si, la final, spui ca daca nu reusesti, cheama-ma pe mine!

W-S.ro: Invers – caror industrii li se preteaza cel mai bine YouTube?

EB: Celor din consumer packaged goods. YouTube este folosit in special pentru zona de branding, nu neaparat pentru ca nu ar livra performance, dar “miezul” este branding-ul.

Avem insa o serie de facilitati noi si, de la finalul anului trecut, poti chiar sa cumperi produse direct din YouTube. Este un instrument pe care il avem in curs de implementare si cu cativa advertiseri.

W-S.ro: Se pot viraliza clipurile fara a cumpara reclama pe YouTube?

EB: (dand din cap, incet) Nici cel mai viral clip nu a ajuns asa fara minima investitie in ad-uri. Nici clipul cu Van Damme, cu masinile Volvo, nu a devenit atat de viral fara un mic push pe media. Costul reclamelor pe YouTube este calculat in sistem CPM, la fel ca Google Search, pe baza de licitatie.

Cum ti se par reclamele romanesti de pe YouTube? Consideri ca sunt de calitate? Ce ti-ar placea sa vezi mai mult? Te invitam sa comentezi.

Sursa foto: Adrian Sulyok