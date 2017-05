Grupurile de Facebook reprezinta o modalitate excelenta de a intalni o varietate mare de profesionisti care cauta sau impartasesc sfaturi din industriile lor, despre business si antreprenoriat. De asemenea, reprezinta pagini excelente pentru a primi doza de inspiratie si de curaj necesare, uneori, pentru a continua sau chiar a incepe un business nou.

Ca antreprenor, ai deseori nevoie de suport si mentori pentru a reusi. Grupurile de Facebook reusesc uneori sa suplineasca prezenta fizica a unor persoane, putand pe aceste pagini sa intrebi, sa oferi sfaturi si sa incepi colaborari. Pentru a va face cautarile mai usoare, am scos in evidenta cateva dintre paginile relevante pe care ar trebui sa fii prezent – si pe care, intre noi fie vorba, le mai “folosesc” din cand in cand si redactorii wall-street.ro.

Comert electronic

Comunitatea magazinelor online include peste 6.300 de membri care discuta despre toate provocarile detinerii/lansarii unui magazin online – de la concept la modalitatile de a livra si impacheta, trecand prin plati online si probleme punctuale.

Grupul antreprenorilor din Romania

Cu 10.000 de membri, este, poate, unul dintre cele mai complete si complexe grupuri care sprijina antreprenorii din tara, prin postarile membrilor. Trierea lor incepe inca de cand doresti sa te inscrii in grup, trebuind sa raspunzi la cateva intrebari, pentru a fi (sau nu) acceptat.

Tot in sfera antreprenoriatului, o alta pagina de Facebook al carui membru ar trebui sa fii este Antreprenoriat si Leadership, cu 10.000 de membri.

Romanian Startups

Romanian Startups are aproape 18.000 de membri si, asa cum ii spune si numele, se axeaza in special pe IMM-urile aflate la inceput de drum. Grupul impartaseste link-uri utile catre articole ce au legatura cu antreprenororii si provocarile pe care trebuie sa le depaseasca.

Taxele, bata-le vina

Un substantiv in fata caruia multi antreprenori intampina subite migrene – taxe. Exista multiple pagini de Facebook pe care poti intreba si primesti raspunsuri de la specialisti. Una dintre ele este Taxadvisors, cu 8.500 de membri.

Contabilitate

Un alt aspect al oricarui business (legal) este contabilitatea, o alta “felie” care iti poate da dureri de cap, mai ales din cauza schimbarilor legislative dese prin care a trecut si trece Romania in ultimii ani. Pagina “Accounting all the Time” iti poate oferi raspunsuri, ponturi si experiente ale altor oameni.

Grupuri “adiacente”

Daca esti interesat(a) de spatii de inchiriat sau achizitionat, grupul de Imobiliare, dar si cel de Arhitecti si Designeri .

Pe zona de salarizare si resurse umane, un grup de peste 3.500 de oameni iti poate fi de folos.

Internationale

Read With Entrepreneur Book Club este un “cerc de carte” unde antreprenorii impartasesc cele mai interesante carti pe care le-au lecturat si ceea ce au invatat din ele. Grupul este multinational si incurajeaza membrii sa interactioneze.

The Creative’s Corner se axeaza pe comunitate, oferind “pastile” saptamanale de exemple/studii de caz care te pot ajuta, in mod real, sa iti cresti business-ul. Pe langa acestea, poti gasi o gama larga de continut digital.

Savvy Business Owners este construit pentru femei care doresc sa se sprijine reciproc si sa invete noi aptitudini. Grupul ofera, zilnic, postari specifice precum “Monday Motivation”, “Share & Care Tuesday” sau “First Bump Friday”.

60 Second Persuasion are multa personalitate; centrat pe IMM-uri si antreprenori care cauta ponturi privind puterea persuasiunii.

Tu ce grupuri urmaresti pe Facebook? Te incurajam sa comentezi.

Sursa foto: Shutterstock: By Rawpixel.com