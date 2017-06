Foarte multe companii cunoscute au intampinat multe dificultati atunci cand au incercat sa cumpere numele de domeniu aferent brandului. De exemplu Nissan a petrecut aproape 20 de ani incercand sa intre in posesia domeniului Nissan.com care era detinut de o persoana pe nume Uzi Nissan. De asemenea Apple a incercat timp de 16 ani sa devina proprietarul domeniului apple.co.uk care era detinut de o companie britanica pe nume Apple Illustrations.

Unele branduri si-au putut recupera numele de domenii platind diferite sume de bani sau apeland la parteneriate avantajoase. Un exemplu in acest sens este compania Uber care a acceptat sa vanda 2% din actiunile companiei catre Universal Music pentru a intra in posesia domeniului uber.com. Alte companii au optat pentru metode mai putin prietenoase cum ar fi actionarea in instanta, insa acest tip de a actiona presupune foarte multe riscuri si in cazul pierderii procesului poate presupune pierderi chiar mai mari decat in cazul unei intelegeri amiabile.

Care este viitorul .com

Avand in vedere toate provocarile care au aparut in ultimii ani cu privire la disponibilitatea numelor de domenii .com, foarte multe companii au inceput sa investeasca in domenii branduite, care fac referire sectorul in care compania isi desfasoara activitatea.

In 2014 ICANN ( the Internet Corporation for Asigned Names and Numbers), o institutie care se ocupa de atribuirea si gestionarea numelor de domenii din intreaga lume, a introdus o serie de extensii noi fapt care a permis companiilor sa poata opta si pentru alte solutii in comunicarea online, in afara de optiunile oferite de clasicul .com. Extensii precum .club sau .link au avut un succes fulminant in comparatie cu altele precum .bible sau .rodeo pentru care solicitarile de inregistrare inca intarzie sa apara.

Pentru noile extensii care fac referire directa la un anumit obiect de activitate, peste 600 de branduri au cheltuit impreuna aproximativ 100 de milioane de dolari. Acum Nike detine .nike, BMW, .bmw, iar McDonald’s detine .mcdonalds.

”De curand a fost lansata extensia .health, disponibila incepand cu 8 mai pentru brand-uri, companii sau persoane fizice care isi desfasoara activitatea in domeniul sanatatii, fie ca vand produse sau ofera servicii. Aceasta extensie are rolul de a elimina confuzia si nesiguranta in legatura cu serviciile medicale oferite in intreaga lume. Companiile care o utilizeaza vor fi indexate mai usor de catre motoarele de cautare si vor aparea prioritar in cautari care au legatura cu domeniul medical”, a declarat Paul Cosmovici, managing partner Cosmovici Intellectual Property.