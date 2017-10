Mediul digital devine un pilon important pentru buna functionare a economiei, asigurandu-le consumatorilor accesul la o gama larga de optiuni in privinta produselor si serviciilor digitale si, in acelasi timp, sustinand dezvoltarea in ceea ce priveste IMM-urile si start-up-urile. Profilul Romaniei in 2016, conform Comisiei Europene, arata insa ca in Romania se inregistreaza cel mai scazut procentaj de utilizatori constanti de Internet din UE - 48% si, mai mult decat atat, 39% din populatie nu utilizeaza niciodata Internetul. In ceea ce priveste integrarea tehnologiei digitale in activitatea curenta a companiilor, mai putin de 10% din firme utilizeaza tehnologia cloud si mai putin de jumatate dintre acestea sunt prezente pe web.

Acestea sunt cateva dintre aspectele care au facut obiectul celei de-a doua editii a conferintei regionale privind drepturile de proprietate intelectuala „Intellectual Property (IP) in the Digital Economy for Small and Medium-sized Enterprise (SMEs)” organizata in perioada 21-22 septembrie 2017 de catre Organizatia Mondiala pentru Proprietate Intelectuala (OMPI) in parteneriat cu Universitatea Romano-Americana, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM).

Dezbaterea a urmarit sa aduca inca o data in discutie rolul important pe care il joaca protejarea drepturilor de proprietate intelectuala in contextul in care tot mai multe studii atesta potentialul de crestere sporit al industriilor creative fata de alte sectoare ale economiei. In conformitate rezultatele raportului elaborat de catre expertii Forumului Economic Mondial – ”Future of Jobs” – in 2020, creativitatea va ocupa locul 3 in Top 10 abilitati si competente necesare pentru a face fata celei de a patra revolutii industriale (dupa ce in 2015 se situa abia pe locul 10).

Romania este singurul stat membru al UE si al Grupului Statelor Central Europene si Baltice (CEBS) care a depus o solicitare oficiala pentru gazduirea unui Birou Extern al OMPI, la Bucuresti.

Avand in vedere ca promovarea industriilor creative reprezinta unul dintre cele 10 sectoare prioritare ale Romaniei incluse in Strategia Nationala privind Competitivitatea 2014-2020, inca din anul 2010, Guvernul Romaniei si-a exprimat disponibilitatea de a gazdui un Birou Extern al OMPI.

Romania este singurul stat membru al UE si al Grupului Statelor Central Europene si Baltice (CEBS) care a transmis o astfel de solicitare oficiala si a depus dosarul de candidatura pentru a gazdui, la Bucuresti, un Birou extern OMPI, incepand cu perioada 2018/2019.

„In opinia noastra, crearea unui Birou al OMPI la Bucuresti ar reprezenta un important succes pentru Romania, atat din perspectiva imaginii, cat si a pasilor care trebuie facuti, si in continuare, in acest domeniu. Universitatea Romano-Americana s-a implicat, alaturi de ORDA si OSIM, in acest demers si isi propune sa contribuie si pe mai departe la o mai buna diseminare si intelegere a problematicii referitoare la drepturile de proprietate intelectuala, indepenedent de existenta, sau nu, a acestui Birou al OMPI la Bucuresti. In contextul in care economia digitala face ca tot mai multe bunuri sau servicii pe care le folosim in viata de zi cu zi sa fie din ce in ce mai complexe si, totodata, mai intensive in drepturi de proprietate intelectuala, consideram ca o mai buna informare a reprezentantilor companiilor, dar si a publicului larg si cu privire la aceste aspecte nu poate decat sa se constituie intr-o contributie pozitiva pentru domeniu aflat in discutie, dar si pentru economie, in ansamblul sau”, a declarat Ovidiu Folcut, Rectorul Universitatii Romano – Americane.

Rolul internetului si domeniului digital in prosperitatea economica a Romaniei

In Romania, internetul si, in general, tot ceea ce tine de domeniul digital contribuie activ la dezvoltarea unor noi modele de afaceri. Conform Brainbench, Romania se situeaza pe locul 5 in lume privind aptitudinile in suport tehnic pentru computere, suport tehnic de tip help desk si de retea, telecomunicatii, comunicatii LAN/WLAN, design de reatea, ASP.NET, HTML, PHP, concepte de dezvoltare web si multe altele. Romania este lider in Europa si ocupa locul al saselea in lume in ceea ce priveste numarul de specialisti IT certificati, cu peste 100.000 de reprezentanti.

In perioada 1990 – 2016, in Romania, au fost fondate peste 35.000 de companii IT, peste 70% dintre acestea in ultimii 10 ani. In plus, companii de renume ca Intel, Motorola, Sun Microsystems, Boeing etc. au deschis centre de cercetare si dezvoltare software in Romania, iar primele doua companii din lume in domeniu, Microsoft si Oracle au deschise filiale cu cateva mii de angajati fiecare.

Si industria jocurilor este una prospera, cele mai mari studiouri in domeniu ca Ubisoft, Electronic Arts (EA), Gameloft, King Digital Entertainment, Mobility Games or FUN Labs fiind prezente in Romania cu importante filiale, unele cu peste 1.000 de angajati. In anul 2015, Romania s-a situat pe locul 2 in topul tarilor din Europa Centrala si de Est in privinta veniturilor din industria jocurilor video (dupa Polonia).

In domeniul industriei muzicale, in Romania exista servicii muzicale online (download si streaming) care faciliteaza accesul publicului in mod legal la repertoriul national si international. Dintre serviciile utilizate cu precadere, alaturi de cunoscutele YouTube, Apple, Google Music Play, sunt de asemenea, create, dezvoltate si operate ca modele de afaceri autohtone companii ca Zonga, Trilulilu, Getmusic.ro.

Peste 70% dintre utilizatori folosesc internetul pentru Facebook si alte retele de socializare

O analiza a comportamentului consumatorului in ceea ce priveste utilizarea internetului, arata ca scopul personal primeaza. Astfel, conform Barometrului de Consum Cultural privind distributia frecventei de utilizare a internetului in diferite scopuri, in functie de gen si mediu de rezidenta, la nivel national (in 2016), pe primul loc se situeaza retelele de socializare. Astfel, 76% dintre femei si 71% dintre barbati au raspuns ca utilizeaza internetul in acest scop, pe locul secund situandu-se motivele profesionale, intr-o proportie de 46% femei si 41% barbati, in timp ce 39%, respectiv 43% folosesc mediul online pentru a asculta muzica.