Cand a stiut ca vrea sa lucreze cu profesionisti de top din domeniul financiar, Calin Nechifor a ales Londra, ca sa ramana in Europa. Lucreaza in private banking si administrare a portofoliilor de peste 10 ani iar in prezent este wealth manager pentru Clear Capital Markets, pozitie din care gestioneaza portofolii ale unor milionari din intreaga lume. Compania la care lucreaza va deschide un birou in Europa Centrala si de Est, pe lista fiind si piata romaneasca. Potential exista, clienti sunt suficienti, reteta a fost testata deja. Va avea succes acest serviciu in Romania?

„Wealth managementul e un domeniu in crestere pe piata din Romania, fiindca e o alternativa pentru clienti (milionari si family offices) sa isi investeasca banii intr-un mod productiv. Specialistul de acest gen, pe langa faptul ca ofera servicii financiare exclusiviste si consultanta personalizata, este un indrumator personal al clientului, este mereu alaturi de acesta. Astfel, se creeaza o relatie emotionala, de incredere pe termen lung. In Londra, sectorul se adreseaza celor care vor sa fie tot mai activi atat pe bursa, cat si pe piata de capital prin tranzactionarea cotidiana a actiunilor, a titlurilor de stat sau a indicilor bursieri”, a declarat Calin Nechifor, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Clientii sai sunt oameni cu bani din intreaga lume, care nu sunt multumiti de randamentele serviciilor standard din piata. Sunt educati din punct de vedere financiar, sofisticati, in cautarea uni profesionist care sa ii sfatuiasca si consulte in deciziile investitionale.

Calin spune ca apreciaza faptul ca cineva le acorda timp si know-how. Pentru el, este o provocare diferita in fiecare zi. „Cu unii tranzactionez zilnic, iar cu altii o data pe luna. Procesul e simplu: de la identificare si pana la implementare sunt doar doua etape - analiza nevoilor clientului si potentialul financiar al acestuia. Din punct de vedere operational, se face o profilare pentru a evalua nivelul de risc (scazut, mediu sau ridicat), incat sa i se poata oferi produsele financiare potrivite. Intalnirea fata-n fata cu potentialul client este extrem de importanta, deoarece acolo se face transferul de credibilitate si i se prezinta strategia de trading”.

In paralel cu implementarea acestor strategii, sunt importante si respectarea legilor si a regulilor companiei, pentru ca o miscare gresita il poate costa cariera si licenta de trader.

Astfel, relatia cu un client are la baza mai multe ingrediente: pe de o parte increderea, comunicarea si sinceritatea, pe de alta parte analiza si creionarea unei strategii potrivite.

Comunicarea dintre mine si client sta la baza oricarei investitii si strategii de trading. Pe de alta parte tot procesul presupune munca de echipa, pentru ca e nevoie de mai multe departamente si oameni, incat lucrurile sa se intample asa cum trebuie pentru client. El tine legatura cu mine, dar eu cred foarte mult in ideea de echipa, fiindca ea reprezinta un element fundamental in tot acest demers.

Exista piata in Romania pentru aceste servicii?

Desi nivelul de educatie financiara din Romania este inca scazut, Calin Nechifor considera ca exista clienti tot mai educati, care cauta profesionisti cu care sa se consulte in deciziile investitionale. Compania pentru care lucreaza in Londra, Clear Capital Market, specializata in servicii de wealth management si plasamente pe piata de capital a facut un research asupra pietei din Romania, la jumatatea anului, in urma caruia a identificat potentialul.

"Clientul din Romania este pregatit pentru a incepe sa tranzactioneze si altfel de produse decat cele standard. Din analiza mea, constat un interes crescut (in randul clientilor) pentru produsele, care ofera randamente mai mari datorita accesului la produse financiare cu o complexitate mai mare. Wealth managementul e un domeniu in crestere pe piata din Romania, fiindca e o alternativa pentru clienti (milionari si family offices) sa isi investeasca banii intr-un mod productiv. Specialistul de acest gen, pe langa faptul ca ofera servicii financiare exclusiviste si consultanta personalizata, este un indrumator personal al clientului, este mereu alaturi de acesta”, explica Nechifor.

Acesta constata ca in Romania se formeaza o noua clasa sociala, cea a antreprenorilor- tineri milionari de succes, creativi, receptivi la nou, care inteleg si accepta astfel de servicii. “Persoanele cu economii consistente (milionari si family offices) sunt cei care fac parte din targetul meu”.

Clear Capital Market vrea sa deschida un birou in Europa de Est, insa, momentan nu a fost ales orasul in care va fi acesta. Astfel ca, in urmatoarea perioada, Calin va lucra din Londra pentru clientii romani iar focusul principal din 2017 va fi pe dezvoltarea pietei de wealth management din Europa de Est si, implicit din Romania.

Calin Nechifor este specializat in Equities Portfolios Strategies, acea parte din Wealth Management mult mai dinamica din punct de vedere tranzactional. “A fost decizia mea sa ma focusez pe acest segment, deoarece astfel de produse ofera o volatilitate mai mare pe Bursa, iar clientii devin mult mai activi si mai interesati de strategiile si propuse de noi pe termen mediu”.

In mod normal suma minima pentru un astfel de cont este de 200.000 de euro, dar daca exista potential si se obtine aprobarea companiei, se pot deschide conturi si pentru sume mai mici. In Romania, serviciile de wealth management sunt oferite de catre institutiile financiare internationale, precum Citibank sau Raiffeisen.