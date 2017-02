In document, veniturile din dividende sunt estimate la 3,14 miliarde lei in 2017, la 2,9 miliarde lei in 2018, la 3 miliarde lei in 2019 si la 3,2 miliarde lei in 2020. Guvernul anticipeaza si o crestere cu 7,4% a incasarilor din impozitul pe dividende datorat de persoanele juridice, pana la un total de 89,4 milioane lei in 2017.