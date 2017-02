BRD ar putea sa distribuie anul acesta un dividend brut in valoare de 0,7315 lei actiune, in conditiile in care directorul bancii, Francois Bloch, a propus Consiliului de Administratie o distributie de 70% a profitului net auditat din 2016, administratorii fiind de acord cu aceasta cifra.

Avand in vedere acest lucru, BRD va propune in urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor distributia a 70% din profitul net de 728,3 mil. lei obtinut in 2016 – cel mai mare din ultimii cinci ani. Luand in calcul rata de distributie, BRD ar urma sa acorde anul acesta dividende in valoare totala de 509,8 mil. lei, echivalentul a 0,7315 lei/actiune. Randamentul brut al dividendului ar ajunge astfel la 6,2%, avand in vedere cotatia actiunilor BRD de la deschiderea sedintei bursiere de joi.

Cresterea ratei de distributie in cazul BRD este neasteptata, in conditiile in care anul trecut banca distribuise catre actionari 50% din profit, iar intre 2010 si 2012, ultimii trei ani in care a dat dividende inainte de 2016, BRD a distribuit de fiecare data 25% din profit sub forma de dividende.

Actiunile BRD stagnau joi pe Bursa de Valori Bucuresti, un titlu fiind tranzactionat pentru 11,7 lei.

BRD a anuntat un profit in crestere cu 63% la nivelul anului 2016, in conditiile in care banca a redus costurile si creditele neperformante.

Sursa foto: Shutterstock